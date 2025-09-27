15死8失聯 還有兩遺體挖不出
花蓮光復鄉堰塞湖救災黃金救援七十二小時已過，累計十五死八失聯，還有兩具遺體雖被發現，但陳屍屋內泥沙堆積太高，無法挖出，未列入死亡人數；全鄉今仍停班停課。有人即將完婚，卻迎來母親罹難噩耗；還有家屬找不到親人，含淚祈求「媽媽趕快出現，大家都沒放棄妳」。
花蓮縣消防局及各縣市支援人力昨天擴大分九區搜索失聯者，住在仁愛街八十三歲劉姓老婦廿三日下午被洪水衝破住家鐵捲門，從此失聯。
救災人員循水流方向在仁愛街巷弄間仔細搜索，在劉婦住家不遠巷弄間，一輛汽車輪胎與鐵捲門間發現婦人，已無生命氣息；劉婦兒子看到母親因關節炎彎曲的手指，悲痛確認身分，死者增至十五人。
傷亡最慘重的佛祖街有兩具遺體尚未移出，八十七歲黃姓婦人被家屬發現緊抱神明桌罹難，但水淹到一層樓高，遺體至今無法移置，救難人員以特戰直升機吊掛搜救人員到屋頂搜尋，但泥水淤積太嚴重，仍無法往下挖，家人現場燒紙錢，盼黃婦快出現。
「水流不解決，搜救真的非常困難。」花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，流水帶來土砂，影響搜救，佛祖街淤泥極厚又鬆軟，踩下去拔不出來，今將持續以特戰直升機載人員到難進入地點，從屋頂突破搜救。
台南市特種搜救隊大隊長謝榮仁也說，佛祖街屋內有的淹了將近二公尺，腳一陷進去就將近一公尺，一挖旁邊泥水又灌進來。
而送到瑞穗生命紀念園區相驗的十五具遺體，有的經長時間浸泡，腫脹難辨，失聯多日的六十五歲劉姓婦人的長子、次子等家屬，昨指認一具女性無名屍，仍無法確認。
劉婦長子哽咽地說，九月四日才傳結婚照給母親，母親還回恭喜，但事發當天，他傳訊息、打電話卻再也沒回了。他講到傷心處忍不住痛哭「婚禮籌辦到一半，碰到媽媽這樣子，你說我能接受嗎？」
另具無名屍原本也無法指認，家屬昨確認是光復鄉大同村四鄰鄰長陳姓男子。長子淚訴，父親擔任鄰長數十年，總是熱心助人，當天得知堰塞湖可能溢流，馬上請對面鄰居一同開車勘災，沿途提醒鄰里「趕快避難」，未料行經佛祖街時，暴水突襲而至，瞬間淹沒車輛，鄰居跳車爬上樹逃過一劫，父親卻被洪流吞噬。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言