15死8失聯 還有兩遺體挖不出

花蓮光復鄉堰塞湖救災黃金救援七十二小時已過，累計十五死八失聯，還有兩具遺體雖被發現，但陳屍屋內泥沙堆積太高，無法挖出，未列入死亡人數；全鄉今仍停班停課。有人即將完婚，卻迎來母親罹難噩耗；還有家屬找不到親人，含淚祈求「媽媽趕快出現，大家都沒放棄妳」。

花蓮縣消防局及各縣市支援人力昨天擴大分九區搜索失聯者，住在仁愛街八十三歲劉姓老婦廿三日下午被洪水衝破住家鐵捲門，從此失聯。

救災人員循水流方向在仁愛街巷弄間仔細搜索，在劉婦住家不遠巷弄間，一輛汽車輪胎與鐵捲門間發現婦人，已無生命氣息；劉婦兒子看到母親因關節炎彎曲的手指，悲痛確認身分，死者增至十五人。

傷亡最慘重的佛祖街有兩具遺體尚未移出，八十七歲黃姓婦人被家屬發現緊抱神明桌罹難，但水淹到一層樓高，遺體至今無法移置，救難人員以特戰直升機吊掛搜救人員到屋頂搜尋，但泥水淤積太嚴重，仍無法往下挖，家人現場燒紙錢，盼黃婦快出現。

「水流不解決，搜救真的非常困難。」花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，流水帶來土砂，影響搜救，佛祖街淤泥極厚又鬆軟，踩下去拔不出來，今將持續以特戰直升機載人員到難進入地點，從屋頂突破搜救。

台南市特種搜救隊大隊長謝榮仁也說，佛祖街屋內有的淹了將近二公尺，腳一陷進去就將近一公尺，一挖旁邊泥水又灌進來。

而送到瑞穗生命紀念園區相驗的十五具遺體，有的經長時間浸泡，腫脹難辨，失聯多日的六十五歲劉姓婦人的長子、次子等家屬，昨指認一具女性無名屍，仍無法確認。

劉婦長子哽咽地說，九月四日才傳結婚照給母親，母親還回恭喜，但事發當天，他傳訊息、打電話卻再也沒回了。他講到傷心處忍不住痛哭「婚禮籌辦到一半，碰到媽媽這樣子，你說我能接受嗎？」

另具無名屍原本也無法指認，家屬昨確認是光復鄉大同村四鄰鄰長陳姓男子。長子淚訴，父親擔任鄰長數十年，總是熱心助人，當天得知堰塞湖可能溢流，馬上請對面鄰居一同開車勘災，沿途提醒鄰里「趕快避難」，未料行經佛祖街時，暴水突襲而至，瞬間淹沒車輛，鄰居跳車爬上樹逃過一劫，父親卻被洪流吞噬。

