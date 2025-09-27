全台志工集結 「鏟子超人」湧入光復

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，災民重建之路看不見盡頭，「台灣最美的風景」在此時呈現，街頭出現了一群被稱為「鏟子超人」的民眾，自備鏟子、水桶，從全台各地聚集到光復當志工，慰藉了災民徬徨不安的心。

馬太鞍溪水夾雜大量泥沙侵襲災區家家戶戶，第一晚就有人連夜帶著食物等資源開車趕赴，一波又一波的物資進入光復，在地災民感動之餘，也發出呼聲，強調目前三餐沒有問題，最缺的是工程機具跟人力，好協助重建殘破家園。

「我們失去了家園，心裡空盪盪的，很沒安全感。」有災民說，他們不曉得該去找誰幫忙，目前除了食物大概都缺，缺人、缺機具，也缺心靈支持，不曉得政府能幫到什麼程度、幫多久，重建家園需要政府支持，但目前看不到長遠的計畫，就像走一條黑暗的隧道，看不到漫長盡頭的光。

花蓮議員笛布斯顗賚說，目前災區最需要的物資包括雨鞋、免洗內衣褲或新內衣褲、平頭圓鍬、頭燈和照明設備、工作手套、安全帽、漂白水、清掃用具、清潔劑、刮刀、發電機等。

一名在地志工說，有人寄來物資，卻是過期用品、發臭或穿過的胸罩內褲，「災民已經這麼苦了，還要接收這些東西？」

賴清德總統昨表示，災民若有短期住宿需求，將由中央政府負擔，「我們一定要通力合作」，才能盡速解決問題。

花蓮光復鄉持續重建，許多民眾都自發性的帶著鏟子等工具來災區協助清理家園，傍晚時分忙了一天的民眾紛紛前往火車站搭車離開。記者季相儒／攝影

連日來開向光復的台鐵列車班班客滿，一票難求。光復車站前、車廂內，許多民眾分持鐵鏟、水桶、炊具、清潔用品，還全副武裝穿上雨鞋，一批批乘客走出光復車站，自動自發走向災區各處，低下身子挖土、舀水。有台鐵光復站站務人員說，旅客多是趕赴災區的志工，「真的很踴躍，讓人很感恩」。

來自全台各地的志工，為遭受重創的光復災民帶來了溫暖。但不少民眾反映買不到前往光復的台鐵車票，台鐵也宣布加開普悠瑪、自強號等列車。廿七日至廿九日三天連假，除原先加開列車外，再加開十班次，同時增加各級列車增停光復站，並於花東段對號列車開放站票。

也因志工不約而同在各地搶購鏟子、雨鞋等救災物品，不僅光復周邊鄉鎮相關物品被搶購一空，許多縣市都有類似情況。

光復車站旁有上百支鏟子，讓志工拿了就可直接投入救災。記者王思慧／攝影

來自壽豐的張姓男子說，現場有來自彰化、雲林的志工，大家都懷著幫助災民的心。他帶了鏟子到現場，用完後留給需要的人，「明後天我會再帶新的來」。

全國各地熱心民眾帶著鏟子等工具，搭台鐵列車到光復站，自發性協助救災。圖／台鐵公司提供

「希望減輕災民的壓力，感受到社會的溫暖。」新竹陳姓女子說，看到災民家園滿是泥沙真的很心疼。另一名蔡先生在鳳林火車站前開甜點店，特別店休加入志工行列，連同他四個人到阿陶莫部落為災戶挖土，花了一整天清出一層樓，「真的很耗體力」。

七十六歲的李秀玉在溢流離家避難，近六十年前和亡夫的結婚照未及帶出，很擔心珍貴的記憶就此消失。志工昨在她家清理被泥沙裹住的櫃子裡，發現一疊照片，裡面就有當年的黑白結婚照，她緊緊抱著照片，抬頭望著天說「對天上的丈夫有交代了」。

不過，在各界送暖之餘，也有宵小藉機潛入災區趁火打劫，闖空門行竊貴重物品，和人性的光輝成了極端的對比。

