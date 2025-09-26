快訊

影／花蓮6歲女童奇蹟生還 屏東特搜大隊長紅了眼眶談「重要四環節」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣消防局特搜大隊救出6歲女童小沂。記者劉星君／翻攝
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，屏東縣消防局馳援4天，今傍晚返回。屏東消防局特搜隊員們救出受困近2天6歲女童小沂，特搜大隊長陳世鴻紅了眼眶說，「救援不是凸顯特搜有多棒，是凸顯這對夫妻的大愛，願意付出犧牲」，將小沂高舉屋內最高處，也讓4個生命之鏈環環相扣。

屏東縣消防局馳援花蓮救災出動23人前往，負責是光復鄉佛祖街，佛祖街全長750公尺，來回1.5公里，全部變成泥沼地，搜救人員每前行100公尺就深陷爛泥，要花費20、30分鐘，屏東搜救人員第一天就在佛祖街來回四趟。這次共搜尋35處，救出64人。

6歲女童小沂受困鐵皮屋內生還，陳世鴻說，他們在前一晚有查看，但屋是頂已快滅頂，以往搜救經驗告訴他們生存的機率恐微乎其微，且泥流湍急，搜救人員若位安全抵達，「人會往外海流，有相對的風險」，當下評估把機會希望留給生存機會更大的人，毅然決然先往有機會的救援，才能救更多人。

隔天，女童家人們來拜託，也拜託很多團隊，但其他團隊看了都說，沒辦法，水流太湍急；但遇到屏東，陳世鴻內心思考，最艱難還是要做，決定再試一次。

「四個環節很重要」，陳世鴻說，女童「阿公（乾姑丈）、阿婆（乾姑姑）」兩個大人努力保護小女孩，讓女童有生存機會；第二個是女童堅強生存意志，堅持等待希望，女童看到他們站起來，生存空間只剩露出頭的小空間。女童後來跟他們說，「有一個老鼠陪伴她過了一天一夜」，這隻老鼠後來也一併救出。

陳世鴻說，第三個，「家屬相信家人一定有機會生存下來的意念」，這三個環節告訴他們，「堅持下去，試看看，我們再試一次」，生命之鏈扣起。當他們再度前往時，聽到女童的聲音「我在這裡！」，振奮又感動。

陳世鴻說，人間處處有愛，大愛隨時都在，女童的長輩付出，希望小女孩可以繼續發揚光大，這也是這次最有意義救援。

「如果當時沒有堅持、放棄，小女孩可能就不在了，上帝給了我們一份驚喜，給了我們一份不一樣感動，救援不是凸顯特搜棒，而是凸顯這對夫婦大愛，願意付出犧牲保護」，陳世鴻說。

陳世鴻說，小沂受困鐵皮屋，第一天他們靠近時因還有水，搜救人員是一邊漂一邊爬過去，第二次過去，他們透過空拍3Ｄ建模，研擬搜救計畫，從防波堤邊進入相對安全，邊爬邊走爬到屋頂，聽到女童回應，將女童救出後，女童反而還鼓勵搜救人員「加油」。

搜救人員發現，阿婆在女童正下方罹難，阿公卡在泥沙。今上午仍在思考如何將阿公遺體救出，但淤泥挖一挖不時遇溢流，現場「被打回原形」。

屏東縣消防局特搜大隊救出6歲女童小沂，特搜大隊長陳世鴻（左）今說，「救援不是凸顯特搜有多棒，是凸顯這對夫妻的大愛，願意付出犧牲」，將小沂高舉屋內最高處，也讓生命之鏈環環相扣。記者劉星君／翻攝
屏東縣長周春米（左）現場慰勉搜救人員，並致贈加菜金，由特搜大隊長陳世鴻（右）代表收下。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局特搜大隊長陳世鴻晚間受訪時談到6歲女小沂獲救，小沂的長輩這對夫妻大愛，願意付出犧牲，將小沂高舉在屋內最高處，突顯人人間處處有大愛，他也感動的紅了眼眶。記者劉星君／攝影
現場救援環境艱辛，搜救人員深陷泥沼地。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局搜救人員今結束花蓮任務，回到屏東，特搜大隊長陳世鴻說「救援不是凸顯特搜有多棒，是凸顯這對夫妻的大愛，願意付出犧牲」，將小沂高舉屋內最高處，也讓4個生命之鏈環環相扣。記者劉星君／攝影
堰塞湖 馬太鞍溪

