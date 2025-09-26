堰塞湖溢流重創光復鄉 基隆議員送衣物、棉被和鏟子到阿陶莫部落
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流光復鄉重創，基隆議員施偉政今天下午將募集的第一批愛心物資，送抵花蓮縣光復鄉阿陶莫部落，有衣物、枕頭、棉被、鏟子、沙袋、棉紗手套等物資，災民說很實用。議員目睹滿目瘡痍的情景，將再明天及29日送第二、第三批。
施偉政表示，這次堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重傷亡，受災戶當前最迫切的心願，就是能夠盡快重建家園，因此自昨天起透過網路號召，許多民眾立即響應捐贈，服務處會持續掌握光復鄉急需的物資狀況，滾動調整募集方向，讓熱心民眾能更精準地提供協助。
施偉政表示，首批募集1噸的漂白水、鏟子、乾淨衣物、感冒藥200盒、棉被和床墊等，還有5萬片口罩和五金工具一批。
光復鄉長林清水向施偉政表示，後續災民清理工作時較需要帆布、雨鞋，以及清理自身的沐浴露、洗髮精等物資。施偉政表示，所有送來的物資都會妥善整理，確保每一份愛心都能送到最需要的地方。
基隆北聖慈善協會也募集善款，購入500 件衣服、100件褲子、47 箱濕紙巾、大量飲用水、即時乾糧與食物，昨天完成裝車送進災區第一線。
