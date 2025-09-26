影／穿浮力衣「漂」進受災戶家中 台南特搜員徒手探索受困者

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南特搜隊員今下午執行佛祖街一住戶失聯任務，該住戶迄今仍遭汙泥淹沒。記者邵心杰／翻攝
台南特搜隊員今下午執行佛祖街一住戶失聯任務，該住戶迄今仍遭汙泥淹沒。記者邵心杰／翻攝

「我是用漂的，慢慢漂的方式…」台南特搜隊員今下午執行佛祖街一住戶失聯任務，該住戶迄今仍遭汙泥淹沒，隊員在空拍機引導下，鎖定一處可能為患者受困的居室，以漂浮方式入內，在可接觸範圍徒手向下探索，但仍未能搜尋到可能受困患者。

花蓮縣光復鄉佛祖街46巷一住戶家屬下午委託消防單位，入內確認搜索可能受困者任務，台南搜救人員利用空拍機引導，鎖定一處可能為患者受困的居室。而該住戶幾乎被洪流淹沒，除屋頂仍可辨識外，房子幾乎都被汙泥所掩埋。

台南市特搜隊向當地隊伍借用船型擔架及挖除汙泥等設備入內執行任務，只見特搜人員穿著浮力衣，利用船型擔架的浮力及固定點的支撐力，漂浮在汙水上頭，漂進該居室向下探尋，已可接觸範圍向下探尋。

在旁人指引下，「他現在用摸的，看看底下有沒有摸到…」、「右邊能否再摸一下」，經過一番努力，特搜人員並未無接觸家人提供受困患者的蹤跡。

特搜人員利用船型擔架的浮力及固定點的支撐力，漂浮在汙水上頭，漂進該居室向下探尋。記者邵心杰／翻攝
特搜人員利用船型擔架的浮力及固定點的支撐力，漂浮在汙水上頭，漂進該居室向下探尋。記者邵心杰／翻攝

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮

洪水沖破鐵捲門！光復鄉老婦罹難 兒子從她「關節炎彎曲手指」悲痛認屍

花蓮光復鄉救災黃金救援72小時已過，累計15死8失聯，今天新增一名死者為住在光復鄉仁愛街83歲的劉姓老婦，23日洪水衝破...

影／光復鄉災情慘重…志工團湧入救災「鏟子堆滿車站」 全台愛心接力

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，許多人家裡都是泥砂難清，這幾天全國善心團體都組成志工團進入光復，也有三五好友...

堰塞湖溢流洪患重創…花蓮光復成重災區 明停班停課

花蓮堰塞湖洪災重創光復鄉，縣府晚間宣布，受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣光復鄉 9月27日停止上班...

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後邁入第4天，林業保育署花蓮分署今（26）日上午在內政部空勤總隊協助下，出動直升機執行空勘任務，...

「對天上丈夫有交代」花蓮洪災如海嘯沖家門 志工幫災民找回1物笑了

花蓮縣光復鄉東富村阿陶莫部落緊鄰馬太鞍溪，洪水溢流時形同「海景第一排」，洶湧溪上有如海嘯直擊家門；76歲的李秀玉在溢流前...

溢流口下切80公尺是「潰壩」 李鴻源：壩就是已經垮了、不見了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，已釀14人死亡。內政部前部長李鴻源今接受節目專訪，他認為爭論何為潰堤、潰壩或溢流沒意義，（溢流口...

