影／穿浮力衣「漂」進受災戶家中 台南特搜員徒手探索受困者
「我是用漂的，慢慢漂的方式…」台南特搜隊員今下午執行佛祖街一住戶失聯任務，該住戶迄今仍遭汙泥淹沒，隊員在空拍機引導下，鎖定一處可能為患者受困的居室，以漂浮方式入內，在可接觸範圍徒手向下探索，但仍未能搜尋到可能受困患者。
花蓮縣光復鄉佛祖街46巷一住戶家屬下午委託消防單位，入內確認搜索可能受困者任務，台南搜救人員利用空拍機引導，鎖定一處可能為患者受困的居室。而該住戶幾乎被洪流淹沒，除屋頂仍可辨識外，房子幾乎都被汙泥所掩埋。
台南市特搜隊向當地隊伍借用船型擔架及挖除汙泥等設備入內執行任務，只見特搜人員穿著浮力衣，利用船型擔架的浮力及固定點的支撐力，漂浮在汙水上頭，漂進該居室向下探尋，已可接觸範圍向下探尋。
在旁人指引下，「他現在用摸的，看看底下有沒有摸到…」、「右邊能否再摸一下」，經過一番努力，特搜人員並未無接觸家人提供受困患者的蹤跡。
