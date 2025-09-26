假日不休息 何博文27日領百人志工團挺進花蓮災區

民進黨花蓮縣光復鄉救災與災後復原工作持續進行，假日不打烊。民進黨今天表示，明天由中央黨部副秘書長何博文帶隊，號召全台各地共約100人志工團，赴光復鄉協助災民清淤復原。

民進黨發言人戴瑋姍今天表示，民進黨各地黨公職紛紛支援花蓮，立委陳瑩、沈伯洋以及中央黨部已深入災區第一線協助，立委徐富癸今天也前往支援。何博文明天將帶隊，號召全台各地黨部、黨公職、社團共同籌組近百人志工團前往光復鄉，加速協助災區復原。

戴瑋姍指出，民進黨始終在第一線協助災民。立委陳瑩、沈伯洋團隊長期進駐災區，協調部會、募集物資、災情整合、陪伴災民，中央黨部同仁也自24日起進駐救災，徐富癸今天也前往光復鄉親送救災物資。

戴瑋姍強調，除此之外，各地黨公職包含民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、立委黃捷、吳沛憶等，以及各縣市議員，也紛紛在選區募集民生物資與救災器具，一車一車的運往災區，民進黨立法院黨團日前也宣布捐款100萬元。民進黨全體黨公職紛紛盡一己之力，支援花蓮、協助災民。

