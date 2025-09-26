洪水沖破鐵捲門！光復鄉老婦罹難 兒子從她「關節炎彎曲手指」悲痛認屍

花蓮光復鄉救災黃金救援72小時已過，累計15死8失聯，今天新增一名死者為住在光復鄉仁愛街83歲的劉姓老婦，23日洪水衝破她住家鐵捲門，將人捲走而失聯，玉里警分局今尋獲她的遺體，死者家屬認出她因關節炎而彎曲手指，悲痛指認。

劉婦家屬這幾天在社群尋人，稱她住在光復仁愛路43號，是以前的賣麵小吃阿嬤，但遲遲聯絡不上，家人都非常擔心，超過24小時沒連絡到了。

花蓮縣消防局及各縣市支援人力四百多人，今天擴大分9區搜索失聯者，找到劉婦的花蓮玉里警分局偵查隊長黃成文說，警方也加入搜尋失聯者的行列，搜救時根據家屬說法與所處位置研判，認為劉婦可能被大水帶走。

他們循水流方向在仁愛街巷弄間仔細搜索，今上午10時許，在距離劉婦住家不遠的巷弄間，一輛汽車輪胎與鐵捲門間發現婦人，上半身露出，可惜已無生命氣息。

劉婦遺體被送往瑞穗生命紀念園區，身上已布滿泥沙，劉婦兒子認出她因關節炎而彎曲的手指，悲痛確認身分，新增為第15名死者。

不過還有兩具遺體還在佛祖街，因屋內泥沙堆積太高，救難人員搭特戰直升機前往屋頂，仍無法下挖找到遺體，因此沒有列死亡人數。

「水流不解決，搜救真的非常困難」花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，市區一直有流水帶來土砂，影響搜救，以搜救熱區佛祖街來說，因淤泥極厚又鬆軟，一踩下去拔不出來，走一步都很困難，今天甚至有幫忙清淤開路的怪手都被卡住，難以接近搜救地點。

黃金72小時已過，不過簡弘丞說，不會改變搜救策略，將視人力分區搜索，今天也已申請特戰航空器，載人員到難以進入的地點，從屋頂突破入內搜救。

商品推薦