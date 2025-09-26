快訊

獨／雲林北港工業區土地售出了 中信金旗下AMC進場

首場6人同台 聯合報、TVBS將於10月2日合辦「國民黨主席辯論會」

單身投資法？他決定交女友前「每天買1股台積電」 458天後驚人獲利曝

聽新聞
0:00 / 0:00

洪水沖破鐵捲門！光復鄉老婦罹難 兒子從她「關節炎彎曲手指」悲痛認屍

聯合報／ 記者王燕華李承穎／連線即時報導
洪水侵襲光復鄉，許多人房屋被泥水掩埋，救難人員不好找失聯者。記者季相儒／攝影
洪水侵襲光復鄉，許多人房屋被泥水掩埋，救難人員不好找失聯者。記者季相儒／攝影

花蓮光復鄉救災黃金救援72小時已過，累計15死8失聯，今天新增一名死者為住在光復鄉仁愛街83歲的劉姓老婦，23日洪水衝破她住家鐵捲門，將人捲走而失聯，玉里警分局今尋獲她的遺體，死者家屬認出她因關節炎而彎曲手指，悲痛指認。

劉婦家屬這幾天在社群尋人，稱她住在光復仁愛路43號，是以前的賣麵小吃阿嬤，但遲遲聯絡不上，家人都非常擔心，超過24小時沒連絡到了。

花蓮縣消防局及各縣市支援人力四百多人，今天擴大分9區搜索失聯者，找到劉婦的花蓮玉里警分局偵查隊長黃成文說，警方也加入搜尋失聯者的行列，搜救時根據家屬說法與所處位置研判，認為劉婦可能被大水帶走。

他們循水流方向在仁愛街巷弄間仔細搜索，今上午10時許，在距離劉婦住家不遠的巷弄間，一輛汽車輪胎與鐵捲門間發現婦人，上半身露出，可惜已無生命氣息。

劉婦遺體被送往瑞穗生命紀念園區，身上已布滿泥沙，劉婦兒子認出她因關節炎而彎曲的手指，悲痛確認身分，新增為第15名死者。

不過還有兩具遺體還在佛祖街，因屋內泥沙堆積太高，救難人員搭特戰直升機前往屋頂，仍無法下挖找到遺體，因此沒有列死亡人數。

「水流不解決，搜救真的非常困難」花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，市區一直有流水帶來土砂，影響搜救，以搜救熱區佛祖街來說，因淤泥極厚又鬆軟，一踩下去拔不出來，走一步都很困難，今天甚至有幫忙清淤開路的怪手都被卡住，難以接近搜救地點。

黃金72小時已過，不過簡弘丞說，不會改變搜救策略，將視人力分區搜索，今天也已申請特戰航空器，載人員到難以進入的地點，從屋頂突破入內搜救。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

助花蓮災區復原 台中建商捐清理工具馳援光復鄉

堰塞湖溢流洪患重創光復鄉…大批志工湧入 車站設指揮中心

影／光復鄉災情慘重…志工團湧入救災「鏟子堆滿車站」 全台愛心接力

樺加沙強颱重創花蓮光復鄉 台新新光金偕子公司捐千萬 助重建家園

相關新聞

洪水沖破鐵捲門！光復鄉老婦罹難 兒子從她「關節炎彎曲手指」悲痛認屍

花蓮光復鄉救災黃金救援72小時已過，累計15死8失聯，今天新增一名死者為住在光復鄉仁愛街83歲的劉姓老婦，23日洪水衝破...

影／光復鄉災情慘重…志工團湧入救災「鏟子堆滿車站」 全台愛心接力

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，許多人家裡都是泥砂難清，這幾天全國善心團體都組成志工團進入光復，也有三五好友...

堰塞湖溢流洪患重創…花蓮光復成重災區 明停班停課

花蓮堰塞湖洪災重創光復鄉，縣府晚間宣布，受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣光復鄉 9月27日停止上班...

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後邁入第4天，林業保育署花蓮分署今（26）日上午在內政部空勤總隊協助下，出動直升機執行空勘任務，...

「對天上丈夫有交代」花蓮洪災如海嘯沖家門 志工幫災民找回1物笑了

花蓮縣光復鄉東富村阿陶莫部落緊鄰馬太鞍溪，洪水溢流時形同「海景第一排」，洶湧溪上有如海嘯直擊家門；76歲的李秀玉在溢流前...

溢流口下切80公尺是「潰壩」 李鴻源：壩就是已經垮了、不見了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，已釀14人死亡。內政部前部長李鴻源今接受節目專訪，他認為爭論何為潰堤、潰壩或溢流沒意義，（溢流口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。