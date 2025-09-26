賴總統令國軍進民宅協助清理 中將指揮官到災區前線說明
賴清德總統日前授權在花蓮光復鄉救災的國軍官兵，可以進入民宅協助受災戶清理。第2作戰區指揮官劉暐欣中將今天親自到救災前線，向光復鄉居民說明，將全力協助民眾家中內廢棄物搬運任務。
軍聞社昨日報導，國軍依總統授權，在與鄉鎮長或村里長取得共識以及屋主陪同的情況下，官兵可進入屋宅，協助搬離大型家具或清除汙泥。
第2作戰區今天表示，因應「樺加沙」颱風重創花蓮地區，作戰區今日持續投入災後復原工作，並在第3、4、5作戰區跨區增援下，共計派遣2008員官兵全力投入光復鄉災後復原工作，並於下午編組380員官兵在屋主同意下進入民宅，協助清理大型廢棄物。
作戰區說，此次任務以「最短時間、最快速度恢復家園」為目標，由官兵深入小巷弄協助受創民宅；主要道路及鄉間道路則投入各式載運車與機具加速搶通，全力協助地方早日恢復正常生活。
