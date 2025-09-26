賴總統令國軍進民宅協助清理 中將指揮官到災區前線說明

賴清德總統日前授權在花蓮光復鄉救災的國軍官兵，可以進入民宅協助受災戶清理。第2作戰區指揮官劉暐欣中將今天親自到救災前線，向光復鄉居民說明，將全力協助民眾家中內廢棄物搬運任務。

軍聞社昨日報導，國軍依總統授權，在與鄉鎮長或村里長取得共識以及屋主陪同的情況下，官兵可進入屋宅，協助搬離大型家具或清除汙泥。

第2作戰區今天表示，因應「樺加沙」颱風重創花蓮地區，作戰區今日持續投入災後復原工作，並在第3、4、5作戰區跨區增援下，共計派遣2008員官兵全力投入光復鄉災後復原工作，並於下午編組380員官兵在屋主同意下進入民宅，協助清理大型廢棄物。

作戰區說，此次任務以「最短時間、最快速度恢復家園」為目標，由官兵深入小巷弄協助受創民宅；主要道路及鄉間道路則投入各式載運車與機具加速搶通，全力協助地方早日恢復正常生活。 賴總統授權在花蓮光復鄉救災的國軍官兵可進入民宅協助受災戶清理。圖/第二作戰區

商品推薦