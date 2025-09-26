協助花蓮災區救援 愛山林董座祝文宇緊急捐助500萬元

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流，洪水與泥流湧入社區，導致當地嚴重受創。愛山林（2540）建設董事長祝文宇26日表示，基於人溺己溺的同理心，於今日以個人名義，捐助500萬至「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」賑災專戶。

祝文宇表示，除了政府與軍方投入救援，民間企業與善心人士也相繼伸出援，希望能發揮個人善的力量，支持政府協助受災居民迅速重建家園，全力幫助花蓮早日復原。

