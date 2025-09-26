志工湧入花蓮光復鄉 台鐵發文讚揚守護台灣的超人
花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，民間單位發起志工招募，台鐵除了加開列車10班次外，今天在臉書發文分享志工抵達照片，並讚揚這些民眾在穿過車門那一瞬間，就是守護台灣的超人。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，許多民間團體發起各種援助行動，包括招募志工投入救災。
台鐵公司今天在臉書粉絲團分享數張志工抵達光復的照片，並提到颱風過後，花蓮光復成為大家心裡最掛念的地方，更有許多超人踏上旅途，支援前線。
台鐵提到，有帶著鏟子，是第一時間投入的「鏟子超人」，有背著鍋具，是溫暖災區的「煮飯超人」，還有一群默默守護安全、搶修線路的「救援超人」。
台鐵表示，每一個背影，都在為家園復原而努力，穿過車門的那一瞬間，「你就是守護台灣的超人！一個鏟子、一雙溫暖的手，凝聚起台灣人的勇氣與團結。」
為了讓所有超人順利抵達，台鐵表示，明天起至29日除了原先加開列車外，再加開10班次，協助民間團體購票，同時增加各級列車增停光復站，並在花東段對號列車開放站票。
台鐵強調，與所有超人站在第一線，守護每段旅程，也守護這片土地的鄉土心，「因為我們都相信台灣最美的風景，不只是沿途的山海，而是每一個願意伸出援手的你我。」
