影／光復鄉災情慘重…志工團湧入救災「鏟子堆滿車站」 全台愛心接力

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，許多人家裡都是泥砂難清，這幾天全國善心團體都組成志工團進入光復，也有三五好友一起救災，由於馬太鞍溪橋中斷，台鐵成為主要交通工具。今天許多志工自發搭車到光復，台鐵也開放花蓮到光復間站票疏散志工團。

光復車站外一片忙碌景象，許多志工特地帶來鏟子、水桶等，因未來幾天還要再用，就先把工具放在車站，由固定志工統一管理。慈濟基金會也提供水桶、單輪水泥車等器具，讓志工一抵達光復，就能立刻投入清理工作。

來自壽豐的張姓男子表示，搭火車到光復只要兩站，很快就能到達，現場有來自彰化、雲林的志工，大家都懷著一顆幫助災民的心，令人敬佩。他自己帶了鏟子到現場，用完後直接留給需要的人，更承諾明後天會再帶一支新的鏟子來光復。

來自新竹的陳姓女子則說，看到災民家園滿是泥沙真的很心疼，大家一起清掃，或許能減輕災民的壓力，讓他們感受到社會的溫暖。特別分享經驗，方形鏟子適合大面積清理，小圓鍬則能處理凝固的土石。

她同時提醒志工必備雨鞋、鏟子，也要攜帶酒精、濕紙巾，避免感染或中暑；現場粉塵多，口罩不可少，若遇大太陽，帽子與防曬用品也要準備。

陳女笑著說，救災現場因為大家都有愛心，很容易交到志同道合的朋友，甚至和其他志工互加聯絡方式，相約再一起投入救災。

台鐵光復站今天也湧入大量人潮，幾乎都是身穿雨鞋的志工，車站人員大聲提醒「北上可以買站票到花蓮，花蓮以北還是要有座位票」。站務人員說，今天的旅客大多是趕赴災區的志工，「真的很踴躍，讓人很感恩」。

由於有許多志工搭台鐵到光復救災，台鐵開放對號列車站票。記者王思慧／攝影 光復車站旁有上百支鏟子，讓志工拿了就可直接投入救災。記者王思慧／攝影 許多志工到光復鄉救災，車站前擠滿人潮。記者王思慧／攝影 慈濟基金會志工投入光復鄉救災，幫忙清理家園。圖／慈濟基金會提供 許多志工湧入光復車站，要幫助災民清理家園。記者王思慧／攝影

