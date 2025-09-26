堰塞湖溢流洪患重創光復鄉…大批志工湧入 車站設指揮中心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀死傷，各界湧入協助災後復原。中央災害應變中心今天表示，27日將在台鐵光復車站設服務志工指揮中心，並將派員協助到鐵公路指引志工及搭乘車輛。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖在23日下午溢流，釀光復鄉民宅嚴重受損及多人死傷。

中央災害應變中心今天下午召開颱風樺加沙第15次工作會議，依中央災變中心資料，統計至下午6時許，堰塞湖災情釀死傷為15人死亡、8人失聯。死亡新增是在花蓮縣佛祖街發現遺體，身分待確認。失聯部分，上午統計11人，當地警政單位後續聯繫到民眾，修改為8人失聯。

資料提到，經26日空勘初判堰塞湖壩頂高度已降至86公尺，溢流後下切114公尺深， 湖區面積15.5公頃，蓄水量700萬噸，為原來量體7.7%。

中央災變中心表示，空勤總隊直升機今天上午完成壩區空勘，因壩體持續下切，周圍地質仍不穩定，之前集水區降雨持續流入湖區，溢流仍會沖刷壩體，因此維持紅色警戒。

報告提到花蓮縣光復鄉光復1號堤防受損，已派機具修復，預計2週至1個月內完成。針對馬太鞍溪河道改水路，今晨6時已投入4台怪手，27日預計再投入6台怪手，工程預定2天內完成。

另部分，中央災變中心表示，針對組合屋，國土署研議以工務所建築投入組合屋當成長期安置選項，短中期則採住宅補貼規劃包括重建（購）、安置旅宿業等措施，以協助災民。

中央災變中心副指揮官、交通部政務次長陳彥伯指出，將調整名稱改為花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心，仍維持一級開設。

他說，已有許多熱心民眾前往當地協助災後復原，為協助沒組織且熱心的志工們，將在台鐵光復車站設置服務志工指揮中心，協助分配工作，考量許多志工搭車開車到災區需求，將派人到鐵公路指揮調度，希望共同為花蓮災後復原盡最大力量。

商品推薦