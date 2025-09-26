堰塞湖溢流洪患重創光復鄉…大批志工湧入 車站設指揮中心

快訊

中央社／ 台北26日電
台鐵花蓮光復站26日出現大量志工，前往協助馬太鞍溪堰塞湖溢流災民清理家園。中央社
台鐵花蓮光復站26日出現大量志工，前往協助馬太鞍溪堰塞湖溢流災民清理家園。中央社

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀死傷，各界湧入協助災後復原。中央災害應變中心今天表示，27日將在台鐵光復車站設服務志工指揮中心，並將派員協助到鐵公路指引志工及搭乘車輛。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖在23日下午溢流，釀光復鄉民宅嚴重受損及多人死傷。

中央災害應變中心今天下午召開颱風樺加沙第15次工作會議，依中央災變中心資料，統計至下午6時許，堰塞湖災情釀死傷為15人死亡、8人失聯。死亡新增是在花蓮縣佛祖街發現遺體，身分待確認。失聯部分，上午統計11人，當地警政單位後續聯繫到民眾，修改為8人失聯。

資料提到，經26日空勘初判堰塞湖壩頂高度已降至86公尺，溢流後下切114公尺深， 湖區面積15.5公頃，蓄水量700萬噸，為原來量體7.7%。

中央災變中心表示，空勤總隊直升機今天上午完成壩區空勘，因壩體持續下切，周圍地質仍不穩定，之前集水區降雨持續流入湖區，溢流仍會沖刷壩體，因此維持紅色警戒。

報告提到花蓮縣光復鄉光復1號堤防受損，已派機具修復，預計2週至1個月內完成。針對馬太鞍溪河道改水路，今晨6時已投入4台怪手，27日預計再投入6台怪手，工程預定2天內完成。

另部分，中央災變中心表示，針對組合屋，國土署研議以工務所建築投入組合屋當成長期安置選項，短中期則採住宅補貼規劃包括重建（購）、安置旅宿業等措施，以協助災民。

中央災變中心副指揮官、交通部政務次長陳彥伯指出，將調整名稱改為花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心，仍維持一級開設。

他說，已有許多熱心民眾前往當地協助災後復原，為協助沒組織且熱心的志工們，將在台鐵光復車站設置服務志工指揮中心，協助分配工作，考量許多志工搭車開車到災區需求，將派人到鐵公路指揮調度，希望共同為花蓮災後復原盡最大力量。

相關新聞

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後邁入第4天，林業保育署花蓮分署今（26）日上午在內政部空勤總隊協助下，出動直升機執行空勘任務，...

「對天上丈夫有交代」花蓮洪災如海嘯沖家門 志工幫災民找回1物笑了

花蓮縣光復鄉東富村阿陶莫部落緊鄰馬太鞍溪，洪水溢流時形同「海景第一排」，洶湧溪上有如海嘯直擊家門；76歲的李秀玉在溢流前...

溢流口下切80公尺是「潰壩」 李鴻源：壩就是已經垮了、不見了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，已釀14人死亡。內政部前部長李鴻源今接受節目專訪，他認為爭論何為潰堤、潰壩或溢流沒意義，（溢流口...

影／堰塞湖溢流…特搜人員搭直升機搜救 女兒雙手合十喊「媽媽快出來」

花蓮縣光復鄉堰塞湖9月23日溢流，造成光復市區的佛祖街死傷慘重，其中一名87歲黃姓婦人還在屋內，女婿今天上午急著四處求援...

惡臭連三天！光復鄉農田被數百噸廢棄物掩埋 農民欲哭無淚

花蓮光復鄉持經過洪水大量沖刷後，大量垃圾在農田堆積，毀掉農民良田。光復鄉北富村長黃進正難過表示，村外1公里就是垃圾掩埋場...

花蓮堰塞湖溢流災情慘重 賑災逾7萬筆善款湧入「2天累計逾2億元」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，衛生福利部昨天啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，截至今天下午4時，...

