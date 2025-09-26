國軍3、4、5作戰區跨區增援 助力花蓮光復災後復原

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，國軍第2作戰區表示，今天持續投入災後復原工作，在第3、4、5作戰區跨區增援下，共派遣2008名官兵全力投入光復鄉災後復原工作，下午編組380名官兵進入民宅協助清理大型廢棄物。

第2作戰區晚間指出，因應颱風樺加沙重創花蓮地區，第2作戰區今天持續投入災後復原工作，並在第3、4、5作戰區跨區增援下，共計派遣2008名官兵全力投入光復鄉災後復原工作，並於下午編組380名官兵在屋主同意下進入民宅，協助清理大型廢棄物。

第2作戰區指出，此次任務以「最短時間、最快速度恢復家園」為目標，並區分由官兵深入小巷弄與受創民宅協處，主要道路及鄉間道路則投入各式載運車與機具加速搶通，期全力協助地方早日恢復正常生活。

