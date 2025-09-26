花蓮光復2直營加油站受災停業 中油啟動應變措施

快訊

中央社／ 台北26日電
中油公司今天發布新聞稿表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致光復地區嚴重淹水，中油在光復鄉兩座直營加油站目前暫停營業。示意圖與新聞無關。圖／本報資料照片
颱風樺加沙挾帶豪雨，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中油位於光復鄉兩座直營加油站目前暫停營業，中油表示，以台糖大進加油站作為替代發油站點並完成跨區調度，民眾用油不受影響。

台灣中油公司今天發布新聞稿表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致光復地區嚴重淹水，中油在光復鄉兩座直營加油站目前暫停營業，為確保災區油料供應不中斷，中油第一時間緊急啟動油料應變措施，迅速與台糖公司合作，以台糖大進加油站為替代發油站點並跨區調度。

中油說明，花蓮光復地區原油罐車運輸路線因馬太鞍溪橋被洪水沖毀、交通中斷，24日起改由台11線經玉長公路轉台9線至台糖大進站，並由花蓮供油中心北埔庫區統一調度支援油料，油料供應無虞。

中油指出，台糖大進站位於花蓮縣光復鄉中山路一段232號，營業時間為上午6時30分至晚間9時30分，電話為03-8705800。

另外，中油表示，由台東調度50個汽油空桶、50個柴油空桶，供機具、設備或車輛緊急加油使用，全力配合政府及國軍投入救災與復原工作。

中油強調，將以最快速度完成兩座直營站清淤復原工作，並配合中央災害應變中心「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害前進協調所」指揮，即時因應調整油料調度計畫，充分滿足光復地區民眾與救災單位用油需求。

堰塞湖 馬太鞍溪 中油 加油站

