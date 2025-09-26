影／黃金72小時已過…佛祖街一開挖就灌泥水 特搜坦言搜救困難

花蓮光復救災黃金72小時今天下午已過，搜救人員不放棄希望，今天持續找尋佛祖街失聯多日的65歲劉姓婦人下落。台南特搜隊的搜救工作傍晚約5時40分告一段落，也透露現場一開挖，旁邊泥水又灌進來，搜索任務困難，但也有挖到一些物品帶給家屬。

65歲劉姓婦人失聯多日，家屬昨天前往相驗現場，查看一具不明身分的遺體仍無法確定身分，將做DNA比對。劉婦的弟弟今來到佛祖街現場，指昨日那具遺體腫脹無法確認，今天請消防隊再進去看看，是否還有人在裡頭。

台南市特種搜救隊大隊長謝榮仁表示，接受花蓮前進指揮所的任務來到佛祖街，進去後，評估屋頂有開口，當人員進去時，裡面的泥沙混了水，淹了將近2公尺，腳一陷進去就將近1公尺，沒辦法出來，就用掛梯下去再讓人爬上來。

謝榮仁說，嘗試用人工、簡單機具想要深入裡面，看能不能把泥沙舀出去，可是一挖，旁邊泥水又灌進來，所以搜索任務困難。沒辦法清空裡面，進而找尋是否有大體，目前搜救工作只能暫時先告一段落。

他提到，開挖時，屋內有一些衣物或包包，有順便拿出來做辨認，「只要有挖到的話，都會去把它整理出來。」家屬對此表示感謝。

謝榮仁指出，現場的土沒有完全乾，如果怪手再進去，有可能會陷入泥水之中，現在還有2輛怪手陷在泥水中。如果再進去貿然去做也沒有效益，一開挖上來一個坑，是否會造成兩邊泥水整個坍塌，反而造成救災人員的風險更高，這是搜救人員要去考慮的地方。至於明日救援行動如何進行，有待與花蓮前進指揮所討論。

