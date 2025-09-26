花蓮堰塞湖溢流災情慘重 賑災逾7萬筆善款湧入「2天累計逾2億元」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，衛生福利部昨天啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，截至今天下午4時，湧入超過7萬3000筆善款，累計募得款項逾2億元。

衛福部所轄公設財團法人賑災基金會，昨天啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，提供匯款、LINE Pay、超商、外匯等捐款管道，勸募金額目標為新台幣5億元，期間1個月。

賑災基金會公布，截至今天下午4時，累計收到捐款7萬3733筆、募得2億1090萬餘元。

該專案勸募期間為9月25日至10月24日，預募金額為5億元。賑災基金會強調，將專款專用於此次災害相關的援助、緊急醫療及復原重建項目。

民眾若想捐款，賑災專戶捐款戶名為財團法人賑災基金會。銀行名稱為土地銀行長春分行（005）。銀行帳號為102-005-201-966。

LINE Pay捐款帳戶自9月25日下午1時起接受捐款，進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定的中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

四大超商門市自9月25日上午9時起可捐款，透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」。

海外人士若有捐款意願，外匯相關資訊為SWIFTCODE：「LBOTTWTP102」。NAME：「TaiwanFoundation for Disaster Relief」。AccountNO.：「102-005-201-966」。BANK NAME：「LANDBANK OF TAIWAN CHANGCHUENBRANCH」。ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd.,Zhongshan District, Taipei City 10459,Taiwan（R.O.C.）」。

衛福部表示，捐款皆免相關手續費，為製發收據，請捐款人提供捐款證明、敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，傳真至02-8912-7638，或以電子郵件方式寄送至admin@tf4dr.org。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」，並填妥相關資訊。

商品推薦