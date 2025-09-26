快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮逾300公頃農田遭埋沒 農業部成立跨單位協助小組

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
花蓮縣逾300公頃農田遭洪水埋沒，圖為大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影
花蓮縣逾300公頃農田遭洪水埋沒，圖為大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影

花蓮縣因颱風豪雨與馬太鞍溪堰塞湖溢流重創農田與聚落，農業部長陳駿季今表示，比照過去重大風災的救助經驗，動員農業部所屬各機關與試驗改良場所人力，成立跨單位協助小組，前進災區盤點需求，全力協助災後重建工作，以儘速恢復生產及重建家園。

據農業部最新統計，截至今傍晚17時止，樺加沙颱風已造成農業產物及民間設施損失計3億3149萬元，以花蓮縣損失3億2874萬元（占99%）及屏東縣損失209萬元（占1%)較為嚴重。其中以農田流失及埋沒災損最高，估計損失金額3億1390萬元，農田埋沒面積達392公頃。

陳駿季表示，農業重建首要任務是恢復生產環境，包括受損農田回復、溫網室與畜舍修建、灌排水路清淤、農路搶修等。此次大量農田遭泥水與漂流物覆蓋，已要求各單位主動了解清除需求，並與主責部會合作，快速推動復建。

對於短期無法恢復的地區，農業部將啟動天然災害救助，公告現金救助品項，嚴重災損免現勘，以加速作業。同時，協助受災農民維持農保資格與減免保費；災損農田可維持兩期休耕，受雇人員則透過人力媒合前往鄰近農場工作；另盤點災民需求，提供綠色照護與災區關懷服務。

農業部也將針對約60公頃未受災，但缺乏灌溉水的農田提供緊急供水計畫，確保農田用水。當地農業改良場也將組團前進災區，提供病害防治、地力恢復等專業指導，並配套資材補助，協助農產業快速復工復產。若有農場或加工設備損失，將依個案專案處理。農、漁、畜各產業的復耕資金及救助金，也會「從簡、從寬、從速」辦理。

農業部將比照過去重大風災經驗，針對公告地區自114年7月14日至115年7月13日提供免息低利貸款、專案農貸還款可展延兩年等金融措施。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

【重磅快評】馬太鞍堰塞湖若長在台南、高雄 結果會一樣嗎？

專家會議指「爆破馬太鞍堰塞湖不可行」 陳駿季：傅崐萁應尊重專業

獨／花蓮堰塞湖溢流釀死傷誰之過？ 還原「垂直避難」決策過程

影／堰塞湖溢流釀14死 傅崐萁點名陳駿季曾說「沒有立即性的危險」

相關新聞

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後邁入第4天，林業保育署花蓮分署今（26）日上午在內政部空勤總隊協助下，出動直升機執行空勘任務，...

「對天上丈夫有交代」花蓮洪災如海嘯沖家門 志工幫災民找回1物笑了

花蓮縣光復鄉東富村阿陶莫部落緊鄰馬太鞍溪，洪水溢流時形同「海景第一排」，洶湧溪上有如海嘯直擊家門；76歲的李秀玉在溢流前...

溢流口下切80公尺是「潰壩」 李鴻源：壩就是已經垮了、不見了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，已釀14人死亡。內政部前部長李鴻源今接受節目專訪，他認為爭論何為潰堤、潰壩或溢流沒意義，（溢流口...

影／堰塞湖溢流…特搜人員搭直升機搜救 女兒雙手合十喊「媽媽快出來」

花蓮縣光復鄉堰塞湖9月23日溢流，造成光復市區的佛祖街死傷慘重，其中一名87歲黃姓婦人還在屋內，女婿今天上午急著四處求援...

惡臭連三天！光復鄉農田被數百噸廢棄物掩埋 農民欲哭無淚

花蓮光復鄉持經過洪水大量沖刷後，大量垃圾在農田堆積，毀掉農民良田。光復鄉北富村長黃進正難過表示，村外1公里就是垃圾掩埋場...

捐款免手續費！衛福部馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案 1日內募得2億善款

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖入民宅，已釀15死，逾10人失蹤。賑災基金會25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。