花蓮逾300公頃農田遭埋沒 農業部成立跨單位協助小組

花蓮縣因颱風豪雨與馬太鞍溪堰塞湖溢流重創農田與聚落，農業部長陳駿季今表示，比照過去重大風災的救助經驗，動員農業部所屬各機關與試驗改良場所人力，成立跨單位協助小組，前進災區盤點需求，全力協助災後重建工作，以儘速恢復生產及重建家園。

據農業部最新統計，截至今傍晚17時止，樺加沙颱風已造成農業產物及民間設施損失計3億3149萬元，以花蓮縣損失3億2874萬元（占99%）及屏東縣損失209萬元（占1%)較為嚴重。其中以農田流失及埋沒災損最高，估計損失金額3億1390萬元，農田埋沒面積達392公頃。

陳駿季表示，農業重建首要任務是恢復生產環境，包括受損農田回復、溫網室與畜舍修建、灌排水路清淤、農路搶修等。此次大量農田遭泥水與漂流物覆蓋，已要求各單位主動了解清除需求，並與主責部會合作，快速推動復建。

對於短期無法恢復的地區，農業部將啟動天然災害救助，公告現金救助品項，嚴重災損免現勘，以加速作業。同時，協助受災農民維持農保資格與減免保費；災損農田可維持兩期休耕，受雇人員則透過人力媒合前往鄰近農場工作；另盤點災民需求，提供綠色照護與災區關懷服務。

農業部也將針對約60公頃未受災，但缺乏灌溉水的農田提供緊急供水計畫，確保農田用水。當地農業改良場也將組團前進災區，提供病害防治、地力恢復等專業指導，並配套資材補助，協助農產業快速復工復產。若有農場或加工設備損失，將依個案專案處理。農、漁、畜各產業的復耕資金及救助金，也會「從簡、從寬、從速」辦理。

農業部將比照過去重大風災經驗，針對公告地區自114年7月14日至115年7月13日提供免息低利貸款、專案農貸還款可展延兩年等金融措施。

