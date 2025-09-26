快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

助花蓮災區復原 台中建商捐清理工具馳援光復鄉

中央社／ 台中26日電

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，台中市政府消防局特搜大隊目前正在災區救援。台中建商得知當地清理工具短缺，今天捐贈工具並派車送抵光復鄉協助復原。

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，台中市政府消防局特搜大隊立即組成救援隊伍馳援災區，消防局表示，這次任務中，來自光田醫院急診部災難救護醫學科主任高正國也隨隊出勤，擔任特搜醫療組的隨隊醫師，深入災區第一線，協助現場醫療處置與人員安全評估，發揮急診專業與人道關懷。

由於災區滿目瘡痍，隨著天氣放晴，淤積泥濘逐漸乾涸，增加後續清理工作難度，得知當地清理工具嚴重短缺，豐邑集團啟動緊急支援機制，立即聯繫協力廠商調度50台單輪車與10台高壓沖洗機，今天派車火速送抵光復鄉，協助居民清除淤泥、搬運土石，盼能即刻投入使用，為救援與重建爭取時間。

豐邑集團表示，這次援助並非單純提供一般物資，而是依據現場急需、直接能派上用場的器具，希望這項行動能發揮最大效益，幫助居民盡快恢復安全的生活環境，期盼在第一波行動中，發揮最大的效率。

豐邑集團指出，將持續關注花蓮災後需求，必要時再追加物資或號召員工志工投入，以「物資＋行動」雙重支持，陪伴光復鄉居民走過難關，攜手迎向重建曙光。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

影／救人第一！高雄特搜深入花蓮災區 涉泥流搶命

馬太鞍溪堰塞湖溢流致災 北市消防馳援災後復原

樺加沙強颱重創花蓮光復鄉 台新新光金偕子公司捐千萬 助重建家園

支持光復族人返鄉重建家園 新北每戶補助1萬元

相關新聞

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後邁入第4天，林業保育署花蓮分署今（26）日上午在內政部空勤總隊協助下，出動直升機執行空勘任務，...

「對天上丈夫有交代」花蓮洪災如海嘯沖家門 志工幫災民找回1物笑了

花蓮縣光復鄉東富村阿陶莫部落緊鄰馬太鞍溪，洪水溢流時形同「海景第一排」，洶湧溪上有如海嘯直擊家門；76歲的李秀玉在溢流前...

溢流口下切80公尺是「潰壩」 李鴻源：壩就是已經垮了、不見了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，已釀14人死亡。內政部前部長李鴻源今接受節目專訪，他認為爭論何為潰堤、潰壩或溢流沒意義，（溢流口...

影／堰塞湖溢流…特搜人員搭直升機搜救 女兒雙手合十喊「媽媽快出來」

花蓮縣光復鄉堰塞湖9月23日溢流，造成光復市區的佛祖街死傷慘重，其中一名87歲黃姓婦人還在屋內，女婿今天上午急著四處求援...

惡臭連三天！光復鄉農田被數百噸廢棄物掩埋 農民欲哭無淚

花蓮光復鄉持經過洪水大量沖刷後，大量垃圾在農田堆積，毀掉農民良田。光復鄉北富村長黃進正難過表示，村外1公里就是垃圾掩埋場...

花蓮堰塞湖溢流災情慘重 賑災逾7萬筆善款湧入「2天累計逾2億元」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，衛生福利部昨天啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，截至今天下午4時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。