助花蓮災區復原 台中建商捐清理工具馳援光復鄉
花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，台中市政府消防局特搜大隊目前正在災區救援。台中建商得知當地清理工具短缺，今天捐贈工具並派車送抵光復鄉協助復原。
花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，台中市政府消防局特搜大隊立即組成救援隊伍馳援災區，消防局表示，這次任務中，來自光田醫院急診部災難救護醫學科主任高正國也隨隊出勤，擔任特搜醫療組的隨隊醫師，深入災區第一線，協助現場醫療處置與人員安全評估，發揮急診專業與人道關懷。
由於災區滿目瘡痍，隨著天氣放晴，淤積泥濘逐漸乾涸，增加後續清理工作難度，得知當地清理工具嚴重短缺，豐邑集團啟動緊急支援機制，立即聯繫協力廠商調度50台單輪車與10台高壓沖洗機，今天派車火速送抵光復鄉，協助居民清除淤泥、搬運土石，盼能即刻投入使用，為救援與重建爭取時間。
豐邑集團表示，這次援助並非單純提供一般物資，而是依據現場急需、直接能派上用場的器具，希望這項行動能發揮最大效益，幫助居民盡快恢復安全的生活環境，期盼在第一波行動中，發揮最大的效率。
豐邑集團指出，將持續關注花蓮災後需求，必要時再追加物資或號召員工志工投入，以「物資＋行動」雙重支持，陪伴光復鄉居民走過難關，攜手迎向重建曙光。
