花蓮堰塞湖致災 侯友宜：中央地方要合作、淤泥盡快清出

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於23日下午溢流，大水沖進光復市區，造成慘重災情，新北市長侯友宜今下午出席「新北市產業發展諮詢委員會114年第2次會議」時有感而發，他說中央地方此時要合作，就像去年10月金山萬里淹水，並盡快把住宅泥土清出，不然後續會很辛苦。

今會議中報告主題，聚焦「因應美國關稅協助措施」及「災害應變中心數位轉型」兩大重點。侯友宜在會中致詞時表示，科技轉型過程中，最重要是第一線打仗的防災士，要有好的配備跟教育訓練，有狀況就要派到第一線現場，未來不是只有天然災害，像新北戰災演練，地貌多樣還有林口發電廠，情境很多，所以新北特殊大隊都會被優先帶去。

如今花蓮災情嚴重，新北市政府於當天就出動人力支援，侯友宜表示，現在物資不是重點，重點是有沒有進入屋內，把泥土清出，若不在2天內處理後續很難動，上次金山、萬里淹水甚至到二樓，當時2天內清完，是動員29區清潔隊跟志工，能自己自救是最好的。

侯說，8千人可能約3千戶，這些人力、物力要分配好，他看到很多志工都想去幫忙，此時前進指揮所要做好，人力分配好，不能盲目作戰，一定是中央地方一起合作，不可能各做各的，資源分配好，搶救要24小時不能停，像金山公有市場花一天多把淤泥清完，台灣很小，現在全台很多救災志工都前往，相信能為花蓮度過難關。

