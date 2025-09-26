完成236萬元捐款賑災花蓮 韓國瑜：願慈悲溫暖遍滿人間
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成當地災情嚴重。正在率團訪日的立法院長韓國瑜今日在臉書貼出捐款單據，已完成236萬元捐款。236萬捐款中，有100萬元以立法院之名捐出，36萬5千元以韓國瑜個人名義捐出，有100萬元以「典亮慈善基金會」名義捐贈。
韓國瑜日前曾宣布，他和立法院副院長江啟臣各捐出一個月薪水。立法院以及典亮基金會也各捐出一百萬元，作為救助經費，希望能協助花蓮災民安置、補給物資以及後續必要之重建工作。
韓國瑜今日在臉書上貼出三張單據，表示今日已完成236萬元捐款，雖僅綿薄之力，但願能為花蓮嚴重災情盡上一份心力。大家的善行與愛心是受災同胞重振的力量，「我們一起用善良與愛點亮希望，願慈悲溫暖遍滿人間，大家平安。」
而236萬元捐款是給花蓮縣政府日前開設的「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」。
