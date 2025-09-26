豐邑集團馳援花蓮災後復原 首捐清理工具火速抵光復鄉

強颱「樺加沙」重創花蓮，災後搜救與復原工作分秒必爭。豐邑集團第一時間啟動緊急支援機制，立即聯繫協力廠商緊急調度50台單輪車與10台高壓沖洗機，於26日派車火速送抵光復鄉，協助居民清除淤泥、搬運土石，盼能即刻投入使用，為救援與重建爭取時間。

強颱「樺加沙」導致堰塞湖潰堤，造成道路坍方，房舍傾毀、電力通訊中斷，災情尤以光復鄉最為慘重。

颱風過後，隨著天氣放晴，泥濘與淤積逐漸乾涸，災區第一線傳出「清理工具嚴重短缺」的急迫需求。豐邑集團第一時間啟動緊急支援機制，立即聯繫協力廠商緊急調度50台單輪車與10台高壓沖洗機，派車火速送抵光復鄉，為救援與重建爭取時間。

豐邑集團表示，此次援助並非單純提供一般物資，而是依據現場急需、直接能派上用場的器具，希望善心能發揮最大效益，幫助居民儘快恢復安全的生活環境，期盼在第一波行動中，發揮最大的「善益」。

豐邑集團長期深耕公益，過去已在教育扶植、弱勢關懷、急難救助等領域積極投入，秉持「取之於社會、用之於社會」的初心，落實企業責任。豐邑集團表示，未來將持續關注花蓮災後需求，必要時再追加物資或號召員工志工投入，以「物資＋行動」雙重支持，陪伴光復鄉居民走過難關，攜手迎向重建曙光。 災區傳出「清理工具嚴重短缺」需求，豐邑集團緊急調度高壓沖洗機送抵光復鄉。業者提供 豐邑集團緊急調度單輪車抵災區，幫助居民儘快恢復安全的生活環境。業者提供

