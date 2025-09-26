憂中斷投藥…花蓮2災民沒藥吃 衛福部出動無人機3分鐘完成投藥

花蓮馬太鞍溪因堰塞湖災害導致多處交通中斷，受困民眾的醫療需求一度成為隱憂。衛生福利部昨首度在災害現場實際啟動「視訊醫療結合無人機送藥」服務，無人機自花蓮光復糖廠起飛，僅用3分鐘就飛行3公里將藥送達太巴塱國小患者手上，寫下台灣災害醫療的新里程碑。

衛福部長石崇良昨指示，在災區周邊設立醫療救護站，由醫福會執行長林慶豐進駐協調；花蓮慈濟醫院也迅速在光復鄉設立臨時衛生站，並啟動遠距醫療服務，讓受困民眾能透過視訊與醫師連線看診。

藥物配送是最棘手的環節。衛福部資訊處長李建璋表示，昨日下午4時，無人機自花蓮光復糖廠起飛，僅用3分鐘便將藥物運送至太巴塱國小臨時收容所，成功將藥品交到2名病患手中。

這2名病患分別是長期下背痛、行動不便的71歲婦人，以及因痛風急性發作的40歲男子，他們皆因交通受阻，無法取得所需藥物，所幸在遠距診療與無人機協助下即時用藥。

李建璋指出，無人機團隊在災後即進駐花蓮，與合作廠商極現科技冒雨待命，並完成訊號測試與航線規劃。執行任務前，須獲得地方指揮官與民航局核准，且必須符合多項嚴格條件，包括飛行距離10公里內、全程5G網路覆蓋、載重不得超過3公斤，以及風速小於七級等。此次成功首航，展現科技突破交通中斷限制的潛力。

衛福部強調，這次結合遠距醫療與無人機配送，不僅是技術突破，更是守護生命的具體展現，象徵台灣在醫療韌性與創新應用上的嶄新進程。 花蓮馬太鞍溪因堰塞湖災害導致多處交通中斷，衛生福利部昨首度在災害現場實際啟動無人機自花蓮光復糖廠起飛，僅用3分鐘就飛行3公里將藥送達太巴塱國小，將藥送達。圖／衛福部提供 花蓮馬太鞍溪因堰塞湖災害導致多處交通中斷，衛生福利部昨首度在災害現場實際啟動無人機自花蓮光復糖廠起飛，僅用3分鐘就飛行3公里將藥送達太巴塱國小，將藥送達。圖／衛福部提供

商品推薦