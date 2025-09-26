快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

聽新聞
0:00 / 0:00

憂中斷投藥…花蓮2災民沒藥吃 衛福部出動無人機3分鐘完成投藥

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪因堰塞湖災害導致多處交通中斷，衛生福利部昨首度在災害現場實際啟動無人機自花蓮光復糖廠起飛，僅用3分鐘就飛行3公里將藥送達太巴塱國小，將藥送達。圖／衛福部提供
花蓮馬太鞍溪因堰塞湖災害導致多處交通中斷，衛生福利部昨首度在災害現場實際啟動無人機自花蓮光復糖廠起飛，僅用3分鐘就飛行3公里將藥送達太巴塱國小，將藥送達。圖／衛福部提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害導致多處交通中斷，受困民眾的醫療需求一度成為隱憂。衛生福利部昨首度在災害現場實際啟動「視訊醫療結合無人機送藥」服務，無人機自花蓮光復糖廠起飛，僅用3分鐘就飛行3公里將藥送達太巴塱國小患者手上，寫下台灣災害醫療的新里程碑。

衛福部石崇良昨指示，在災區周邊設立醫療救護站，由醫福會執行長林慶豐進駐協調；花蓮慈濟醫院也迅速在光復鄉設立臨時衛生站，並啟動遠距醫療服務，讓受困民眾能透過視訊與醫師連線看診。

藥物配送是最棘手的環節。衛福部資訊處長李建璋表示，昨日下午4時，無人機自花蓮光復糖廠起飛，僅用3分鐘便將藥物運送至太巴塱國小臨時收容所，成功將藥品交到2名病患手中。

這2名病患分別是長期下背痛、行動不便的71歲婦人，以及因痛風急性發作的40歲男子，他們皆因交通受阻，無法取得所需藥物，所幸在遠距診療與無人機協助下即時用藥。

李建璋指出，無人機團隊在災後即進駐花蓮，與合作廠商極現科技冒雨待命，並完成訊號測試與航線規劃。執行任務前，須獲得地方指揮官與民航局核准，且必須符合多項嚴格條件，包括飛行距離10公里內、全程5G網路覆蓋、載重不得超過3公斤，以及風速小於七級等。此次成功首航，展現科技突破交通中斷限制的潛力。

衛福部強調，這次結合遠距醫療與無人機配送，不僅是技術突破，更是守護生命的具體展現，象徵台灣在醫療韌性與創新應用上的嶄新進程。

花蓮馬太鞍溪因堰塞湖災害導致多處交通中斷，衛生福利部昨首度在災害現場實際啟動無人機自花蓮光復糖廠起飛，僅用3分鐘就飛行3公里將藥送達太巴塱國小，將藥送達。圖／衛福部提供
花蓮馬太鞍溪因堰塞湖災害導致多處交通中斷，衛生福利部昨首度在災害現場實際啟動無人機自花蓮光復糖廠起飛，僅用3分鐘就飛行3公里將藥送達太巴塱國小，將藥送達。圖／衛福部提供
花蓮馬太鞍溪因堰塞湖災害導致多處交通中斷，衛生福利部昨首度在災害現場實際啟動無人機自花蓮光復糖廠起飛，僅用3分鐘就飛行3公里將藥送達太巴塱國小，將藥送達。圖／衛福部提供
花蓮馬太鞍溪因堰塞湖災害導致多處交通中斷，衛生福利部昨首度在災害現場實際啟動無人機自花蓮光復糖廠起飛，僅用3分鐘就飛行3公里將藥送達太巴塱國小，將藥送達。圖／衛福部提供

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 衛福部 石崇良

延伸閱讀

賴清德中秋前視察中坑營區慰勉新兵 操演無人機紅隼火箭

無人機偏鄉物流服務驗證完成 協助交通部傳遞希望與幸福

路透：中國專家赴俄 疑助對方研發無人機

國際原子能總署：無人機南烏克蘭核電廠附近爆炸

相關新聞

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後邁入第4天，林業保育署花蓮分署今（26）日上午在內政部空勤總隊協助下，出動直升機執行空勘任務，...

「對天上丈夫有交代」花蓮洪災如海嘯沖家門 志工幫災民找回1物笑了

花蓮縣光復鄉東富村阿陶莫部落緊鄰馬太鞍溪，洪水溢流時形同「海景第一排」，洶湧溪上有如海嘯直擊家門；76歲的李秀玉在溢流前...

溢流口下切80公尺是「潰壩」 李鴻源：壩就是已經垮了、不見了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，已釀14人死亡。內政部前部長李鴻源今接受節目專訪，他認為爭論何為潰堤、潰壩或溢流沒意義，（溢流口...

影／堰塞湖溢流…特搜人員搭直升機搜救 女兒雙手合十喊「媽媽快出來」

花蓮縣光復鄉堰塞湖9月23日溢流，造成光復市區的佛祖街死傷慘重，其中一名87歲黃姓婦人還在屋內，女婿今天上午急著四處求援...

惡臭連三天！光復鄉農田被數百噸廢棄物掩埋 農民欲哭無淚

花蓮光復鄉持經過洪水大量沖刷後，大量垃圾在農田堆積，毀掉農民良田。光復鄉北富村長黃進正難過表示，村外1公里就是垃圾掩埋場...

捐款免手續費！衛福部馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案 1日內募得2億善款

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖入民宅，已釀15死，逾10人失蹤。賑災基金會25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。