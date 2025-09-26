聽新聞
0:00 / 0:00
影／救人第一！高雄特搜深入花蓮災區 涉泥流搶命
花蓮洪災造成15死、101人受傷及多人失蹤，高雄市特搜隊為爭取黃金救人時機，今天身涉泥流，深入光復鄉巷弄，逐戶搜救受困者，曾與4名受災戶因身體不適，協助治療處置，以救人第一。
高雄特搜隊今天下午的搜尋任務範圍，包括光復鄉武昌路以北、河堤以南、佛祖路以西、中山路以東。搜救人員發覺，昨天水退後又出現泥流，徒步涉入泥流區救人、找失蹤者。
特搜隊員說，進入成功街176巷一帶，發現泥漿溢流沖刷掩埋房屋，不少房屋只見屋頂，為了找受困者，爬上屋頂、進入滿是淤泥的房子，逐戶搜尋，曾遇到4名民眾身體不適，趕緊協助處置，但是，未發現失蹤者。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言