影／救人第一！高雄特搜深入花蓮災區 涉泥流搶命

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
花蓮洪災，高雄特搜隊深入光復鄉涉泥流、攀登屋頂搜尋失蹤者。記者林保光／翻攝
花蓮洪災，高雄特搜隊深入光復鄉涉泥流、攀登屋頂搜尋失蹤者。記者林保光／翻攝

花蓮洪災造成15死、101人受傷及多人失蹤，高雄市特搜隊為爭取黃金救人時機，今天身涉泥流，深入光復鄉巷弄，逐戶搜救受困者，曾與4名受災戶因身體不適，協助治療處置，以救人第一。

高雄特搜隊今天下午的搜尋任務範圍，包括光復鄉武昌路以北、河堤以南、佛祖路以西、中山路以東。搜救人員發覺，昨天水退後又出現泥流，徒步涉入泥流區救人、找失蹤者。

特搜隊員說，進入成功街176巷一帶，發現泥漿溢流沖刷掩埋房屋，不少房屋只見屋頂，為了找受困者，爬上屋頂、進入滿是淤泥的房子，逐戶搜尋，曾遇到4名民眾身體不適，趕緊協助處置，但是，未發現失蹤者。

花蓮洪災，高雄特搜隊深入光復鄉涉泥流、攀登屋頂搜尋失蹤者。記者林保光／翻攝
花蓮洪災，高雄特搜隊深入光復鄉涉泥流、攀登屋頂搜尋失蹤者。記者林保光／翻攝
花蓮洪災，高雄特搜隊深入光復鄉涉泥流搜尋失蹤者。記者林保光／翻攝
花蓮洪災，高雄特搜隊深入光復鄉涉泥流搜尋失蹤者。記者林保光／翻攝

