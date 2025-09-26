影／花蓮災情慘重「救災黃金72小時」已過 疑女童乾姑丈仍搜救中

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀市區慘重災情，救災黃金72小時今天下午已過，佛祖街搜救仍在進行中，現場為搜救人員在屋頂開挖找尋疑似6歲女童小沂的乾姑丈。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀市區慘重災情，救災黃金72小時今天下午已過，佛祖街搜救仍在進行中，現場為搜救人員在屋頂開挖找尋疑似6歲女童小沂的乾姑丈。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀市區慘重災情，救災黃金72小時今天下午已過，佛祖街搜救仍在進行中，包含疑似6歲女童小沂的乾姑丈，搜救人員踏過滿是泥濘的街道前進，在屋頂開挖，不放棄任何希望，傍晚也有一輛從宜蘭過來的「水鴨子」進場支援。

目前尋獲17具遺體中，14具已移出並完成相驗，另外3具因被大量泥沙包裹，還待清除移出，其中1人疑為6歲女童小沂的乾姑丈，花蓮縣消防局第二大隊今天挺進現場，站在被泥漿包裹的建物屋頂上開挖，即使泥濘滿布，搜救人員仍持續救援。

失聯多日的65歲劉姓婦人，家屬昨天前往相驗現場查看一具不明身分的遺體仍無法確定身分，將做DNA比對。劉婦的弟弟今來到佛祖街現場，直言昨日那具遺體腫脹無法確認，今天請消防隊再進去看看，是否還有人在裡頭。

劉婦的二兒子也到場，他說，自己每月都會回花蓮找媽媽，這個月初才剛回來。事發當天，他有聽到撤離的消息，打電話詢問，但媽媽說她不知道，沒收到任何撤離通知，自己想說會不會是家裡這邊比較安全，就沒有太擔心，之後就開始閒聊日常生活；直到下午聽到消息，「我聯絡不上她了。」

他說，哥哥剛結婚不久，還在跟媽媽分享喜悅，「沒想到就天人永隔，媽媽就不在了。」

佛祖街另一名87歲黃姓婦人尚未被尋獲，家屬中午在現場燒香和燒金紙，經向官員等方求助，空勤直升機下午搭載特搜人員至她家屋頂，但他們發現泥漿含水量太高，無法進入又撤退；傍晚時，黃姓婦人的家屬已在現場招魂。

花蓮光復佛祖街失聯多日的65歲劉姓婦人，家屬今回到現場，請消防隊再進去看看是否還有人在裡頭。記者林佳彣／攝影
花蓮光復佛祖街失聯多日的65歲劉姓婦人，家屬今回到現場，請消防隊再進去看看是否還有人在裡頭。記者林佳彣／攝影
花蓮光復救災黃金72小時今天下午已過，搜救人員持續在佛祖街搜救，找尋疑似6歲女童小沂的乾姑丈。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮光復救災黃金72小時今天下午已過，搜救人員持續在佛祖街搜救，找尋疑似6歲女童小沂的乾姑丈。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮光復救災黃金72小時今天下午已過，佛祖街搜救仍在進行中，傍晚也有一輛從宜蘭過來的「水鴨子」進場支援。記者林佳彣／攝影
花蓮光復救災黃金72小時今天下午已過，佛祖街搜救仍在進行中，傍晚也有一輛從宜蘭過來的「水鴨子」進場支援。記者林佳彣／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮

