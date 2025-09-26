馬太鞍溪堰塞湖溢流致災 北市消防馳援災後復原

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀死傷。台北市消防局表示，已派遣人車馳援且有30名以上消防及義消主動報名前往救災，如帶隊官小隊長李司博是花蓮子弟並表達返鄉救災、刻不容緩。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重死傷，台北市消防局今天發布新聞資料提到，當地災後復原工作持續進行，下午3時已派遣4輛大型水箱消防車、1輛警備車，包含警消6人、義消8人前往災區馳援，隊伍火速啟程。

消防局表示，此次災區馳援隊伍，最令人動容的是帶隊官李司博，身為花蓮子弟，他強烈表達家鄉有難，刻不容緩的意願，第一時間請纓返鄉投入重建。

此外，北市消防及義消接獲通知後，立即放下工作，整裝配合任務，消防局表示，義勇消防總隊第3大隊大隊長吳立文更是以身作則，偕同其子投身花蓮救災，透過實際行動樹立典範。

消防局表示，此次馳援花蓮災區行動，彰顯消防弟兄在災害面前無私奉獻、齊心協力的堅毅精神，這群平凡英雄更以具體行動，為災區傳遞最溫暖的希望與復原力量。

消防局指出，經發布協助花蓮縣光復鄉災後復原工作自願前往支援災害救援的訊息後，有超過30名以上警消及義消踴躍報名，展現驚人的效率與為民服務熱忱。

