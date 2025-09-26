馬太鞍溪堰塞湖溢流致災 北市消防馳援災後復原
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀死傷。台北市消防局表示，已派遣人車馳援且有30名以上消防及義消主動報名前往救災，如帶隊官小隊長李司博是花蓮子弟並表達返鄉救災、刻不容緩。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重死傷，台北市消防局今天發布新聞資料提到，當地災後復原工作持續進行，下午3時已派遣4輛大型水箱消防車、1輛警備車，包含警消6人、義消8人前往災區馳援，隊伍火速啟程。
消防局表示，此次災區馳援隊伍，最令人動容的是帶隊官李司博，身為花蓮子弟，他強烈表達家鄉有難，刻不容緩的意願，第一時間請纓返鄉投入重建。
此外，北市消防及義消接獲通知後，立即放下工作，整裝配合任務，消防局表示，義勇消防總隊第3大隊大隊長吳立文更是以身作則，偕同其子投身花蓮救災，透過實際行動樹立典範。
消防局表示，此次馳援花蓮災區行動，彰顯消防弟兄在災害面前無私奉獻、齊心協力的堅毅精神，這群平凡英雄更以具體行動，為災區傳遞最溫暖的希望與復原力量。
消防局指出，經發布協助花蓮縣光復鄉災後復原工作自願前往支援災害救援的訊息後，有超過30名以上警消及義消踴躍報名，展現驚人的效率與為民服務熱忱。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言