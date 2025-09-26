樺加沙重創花蓮光復鄉…台新新光金偕子公司捐千萬 助重建家園

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

強颱「樺加沙」重創花蓮，造成光復鄉嚴重災情。為協助災區民眾重建家園，台新新光金控（2887）26日宣布，台新新光金控偕同旗下子公司台新銀行、新光人壽、台新證券共同捐助1,000萬元，協助災區緊急援助、醫療，以及收容安置和重建復原等項目。

台新新光金控總經理林維俊表示，樺加沙外圍環流挾帶豪大雨，造成花蓮縣光復鄉多處道路、民宅遭泥流淹沒，造成民眾傷亡。為協助花蓮災區民眾早日重建家園，恢復正常生活，台新新光金控偕同子公司台新銀行、新光人壽、台新證券共同捐款1,000萬元，盼能拋磚引玉邀請各界共同伸出援手，幫助災區儘速重建。

台新銀行為協助災區民眾重建家園，積極配合主管機關及地方政府所提供之災害專案貸款，協助受災戶貸款展延或寬緩還款，可申請本息展延、暫停繳款，以減輕短期財務壓力。另外，受災房貸戶可貸款額度最高50萬元、貸款期限最長7年、寬限期最長為6年，且免收手續費，亦無清償期間限制，以實際行動減緩災民經濟負擔。

此外，新光人壽已於第一時間迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供快速理賠服務，包含保費緩繳及保戶傷亡慰問金等措施，並針對受災保戶提供身故慰問金10萬元、加護病房慰問金5萬元、一般住院慰問金1萬元，幫助災民解決燃眉之急。此外，新光人壽位於花蓮地區在地同仁也組成志工隊投入救災，調查當地現況採購必要物資，針對弱勢家庭給予協助，共同支持災民重建家園。

林維俊特別感謝國軍弟兄及搜救人員第一時間前進花蓮災區投入救援工作，深切盼望受災民眾及家庭能夠平安、傷者早日康復。也祈禱傷者與受損家庭能早日康復，同時呼籲社會各界共同對災區民眾伸出援手，給予災民更多的支持與關懷。

