花蓮洪災釀15死、7失蹤 堰塞湖溢流壩體持續下切…剩700萬噸

中央災害應變中心今天午4時召開第15次工作會報，死傷統計為15死、7失蹤、101人受傷。花蓮縣曾積淹水56處，今僅剩光復鄉佛祖街仍積水未退，馬太鞍溪堰塞湖溢流致壩體持續下切，蓄水量剩700萬噸，為溢流前的7.7％。

衛福部統計截至今天下午3時，花蓮縣光復鄉共開設3處收容處所，收容512人；原民會於馬太鞍教會、太巴塱教會、阿陶莫文建 站及東富活動中心等3場地開放收容260人。為安置受災民眾，國土管理署已協調營造公會研議以工務所建築投入製作組合屋，做為長期安置選項，短中期安置部分，則採住宅補貼，包括重建（購）、修繕住宅利息補貼、租金補貼、安置旅宿業等措施，協助災民災後安置。

花蓮縣高級中等以下學校災損共有9校，包括高級中等學校2校、國民中學4校、國民小學3校，其中以國立光復商工及縣立光復國中2校受損最為嚴重，災損金額粗估為2億6089萬餘元。

馬太鞍溪堰塞湖溢流前原高度200公尺，湖區面積140公頃，總蓄水量9100萬噸，今空勘初判壩頂高度已降至86公尺，溢流後已下切114公尺，湖區現有面積15.5公頃，蓄水量700萬噸，為原來量體的7.7%。湖水仍持續透過溢流口沖刷壩體，壩體持續下切中，周圍地質仍不穩定，加上之前集水區降雨持續流入湖區，溢流仍會沖刷壩體，仍維持紅色警戒。

因應台9線馬太鞍溪橋沖毀，交通部公路局規畫替代道路供用路人通行，一般車輛替代路線改由省道台11線轉台11甲線接台9線，或省道台11線轉台30線接台9線；小型車替代路線改為花46線箭瑛大橋經193線接台11甲線。

針對台9線馬太鞍溪橋沖毀，交通部依總統指示初步擬定搶修策略，短期先以涵管便道緊急通行，預計在1個月內完成涵管便道，中期設置鋼便橋提升安全，預計4個月完成鋼便橋，長期橋梁復建部分，預計2026年底完成單向橋梁通車，2027年橋梁全部完工通車。

