睡午覺遇劫…光復鄉9旬婦卡淤泥慘死 女兒慟放媽媽最愛披薩：吃飯了

聯合報／ 記者翁至成／花蓮即時報導
儘管母親成為冰冷遺體，張婦女兒仍放不下思念，拿著母親生前最愛的披薩放在冰櫃上，手不斷撫摸並喊「吃飯囉」。記者翁至成／攝影
花蓮縣光復鄉堰塞湖潰決，釀多名高齡者反應不及在家中身亡，罹難者90歲張姓婦人的小女兒痛哭說，母親生前身體健康，不只可以獨自搭車從光復來桃園找她，還會嚷嚷說想要吃披薩，「她很喜歡起司，一口氣可以把大披薩吃掉一半，我們都很開心她胃口很好」，如今母親成為冰冷遺體，仍放不下思念，拿著她最愛的披薩放在冰櫃上，手不斷撫摸並喊「吃飯囉」。

張婦的小女兒哽咽回憶，母親有睡午覺的習慣，事發當下應該在房間安穩睡覺，住隔壁的二姐與姐夫當時看到水只淹到腳踝，心想應該還不嚴重，便先出去把車牽往堤防高處避險，沒想到才離開短短幾分鐘，洪水就像海嘯般猛然湧入，水勢瞬間暴漲，根本來不及反應。

「那真的是幾秒鐘的事」，她回想起來仍心有餘悸，她稱二姐很自責，當下焦急喊「怎麼辦，媽媽還在家裡」，一邊催著姐夫回頭救人，但二姐夫已經72歲高齡，要救可能也很難，且他們雙手不斷發抖，「現在回想起來也慶幸沒有回去，不然這次可能要辦兩個喪事」。

等到水勢稍緩，二姐和姐夫仍不顧水深及腰，硬是衝回家找母親，結果卻看到母親的腳懸在空中，而身軀以上都卡在厚重的淤泥裡，她痛哭說「我媽媽是被淤沙埋起來的！」

張婦的小女兒哽咽說，媽媽是台東人、阿美族，生下8個孩子，一家十口後來因父親工作關係北上台北生活，後來兄弟姐妹成家後如同開支散葉四散各地；父親十多年前過世，媽媽選擇「告老還鄉」，搬回花蓮光復與二姐、姐夫同住，互相照顧。

她說，災難發生後，兄弟姊妹聽聞噩耗，連夜從各地趕回光復鄉，「回來的時候家已經成了廢墟，整個屋子都被厚達50公分的淤泥掩埋，家徒四壁，現在只能先住在民宿」。

她難掩悲痛，直言「當時完全沒有收到撤離通知，沒有、完全沒有，我們都很想問村長為什麼沒通知，但也不想責怪誰，責怪有什麼用？人都走了。」

儘管母親成為冰冷遺體，張婦女兒仍放不下思念，拿著母親生前最愛的披薩放在冰櫃上，手不斷撫摸並喊「吃飯囉」。記者翁至成／攝影
堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 洪水 披薩

