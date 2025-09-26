快訊

光復鄉居民子女多在外工作 陳瑩籲公私部門體諒受災戶員工給假期

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，救援隊伍前往災區展開作業。圖／路透社
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，救援隊伍前往災區展開作業。圖／路透社

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，民進黨立委陳瑩今天表示，目前災區居民正努力清理家園，但非常缺乏人力協助，光復鄉的居民以長者居多，很多都是子女在外地打拚工作，無法即時返鄉支援，呼籲所有公私部門，應該體諒並支持家中有受災戶的員工，給予假期讓他們可以回家陪伴長輩，協助清理房屋重建家園。

陳瑩指出，災害發生當天，團隊第一時間進入災區，協助鄉親撤離，並安撫災民的心情，由於災區多數為長者，許多人罹患慢性病必須按時服藥，但撤離過程中藥品遭大水泡爛或來不及帶出。當晚立即聯絡衛福部長石崇良，協調主動送藥到災區，並同時宣布災民可「看病免健保卡」與「藥品重複領取」措施，隔天醫療團隊也隨即進入災區照護長者，確保大家的健康安全。

花蓮光復鄉目前進入災後復原階段，陳瑩說，許多獨居長者根本無力打掃、清理滿是淤泥的房舍，呼籲大家可以加入志工行列，協助受災戶進行家園清理，讓災民能夠盡快恢復正常生活，有意願加入志工行列，可以直接與她的團隊聯繫。

光復鄉居民子女多在外工作，陳瑩籲公私部門體諒受災戶員工給假期。圖／陳瑩辦公室提供
光復鄉居民子女多在外工作，陳瑩籲公私部門體諒受災戶員工給假期。圖／陳瑩辦公室提供

