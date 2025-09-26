快訊

政院：堰塞湖壩頂溢流後規模已大幅下降 兩週內完成缺口封堵

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，行政院發表示，財團法人賑災基金會募款專戶，啟動第一天就募得超過1億元捐款。記者季相儒／攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，行政院發表示，財團法人賑災基金會募款專戶，啟動第一天就募得超過1億元捐款。記者季相儒／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院發言人李慧芝表示，財團法人賑災基金會募款專戶，啟動第一天就募得超過1億元捐款，且絕大部分都來自小額捐款。另一方面，經濟部次長賴建信表示，水利署正加緊作業，希望在兩週內完成缺口封堵及防洪設施加固。

李慧芝表示，財團法人賑災基金會0923太巴塱溪災害專案募款啟動第一天，到昨晚12點為止，已經獲得4萬9614筆捐款，募款金額達1億105萬5455元。

據統計，昨天一整天透過Line Pay「愛心捐款」平台的捐款達4萬1000多筆、比例達48%。超過100萬元捐款有6筆，顯示絕大多數都是來自民間小額捐款。另外，來自四大超商門市機台的捐款尚仍在彙整中，數字應該更超過現有數字。

另一方面，中央災害應變中心前進協調所統計，堰塞湖壩頂溢流後規模已大幅下降，由原9100萬立方公尺減少至1100萬立方公尺容積量，已減少88%。經濟部次長賴建信指出，經濟部水利署正加緊作業，盼能在2週內完成缺口封堵，農曆年底前把所有的堤防毀壞的設施再進行加固，至明年汛期之前，將受損的堤防完全恢復。

前進協調所指出，公路橋梁修復部分，馬太鞍溪橋遭沖毀後，交通部會用最快的速度來完成鋼便橋，目標明年底前完成新橋。

另針對家戶受損民眾的就醫需求，考量受傷民眾身分證或健保卡遺失，經協調可先至光復糖廠餐廳臨時戶政服務櫃台申請，目前健保署已經受理49人健保卡發放作業，各大醫院包括衛生所也都全力配合。

針對復水復電部分，目前已經恢復85%家戶用水，尚有633戶待復水；190戶待復電。台水公司補充目前出水量已超過受影響區域的平常用水量，例如馬太鞍溪以南部分，平常每日用水量為4000噸，現出水量已達6000噸，而大馬等地勢較高的地區，台水公司也透過臨時加壓設施改善；台電公司亦已加派人力巡檢，積極調度人力進行修復。

此外，經濟部產發署也協調，今晚將有超過700台水槍運進災區，由行政院東部聯合服務中心協助進行相關發送，加速災區家園清潔。

