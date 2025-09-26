政院：堰塞湖壩頂溢流後規模已大幅下降 兩週內完成缺口封堵
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院發言人李慧芝表示，財團法人賑災基金會募款專戶，啟動第一天就募得超過1億元捐款，且絕大部分都來自小額捐款。另一方面，經濟部次長賴建信表示，水利署正加緊作業，希望在兩週內完成缺口封堵及防洪設施加固。
李慧芝表示，財團法人賑災基金會0923太巴塱溪災害專案募款啟動第一天，到昨晚12點為止，已經獲得4萬9614筆捐款，募款金額達1億105萬5455元。
據統計，昨天一整天透過Line Pay「愛心捐款」平台的捐款達4萬1000多筆、比例達48%。超過100萬元捐款有6筆，顯示絕大多數都是來自民間小額捐款。另外，來自四大超商門市機台的捐款尚仍在彙整中，數字應該更超過現有數字。
另一方面，中央災害應變中心前進協調所統計，堰塞湖壩頂溢流後規模已大幅下降，由原9100萬立方公尺減少至1100萬立方公尺容積量，已減少88%。經濟部次長賴建信指出，經濟部水利署正加緊作業，盼能在2週內完成缺口封堵，農曆年底前把所有的堤防毀壞的設施再進行加固，至明年汛期之前，將受損的堤防完全恢復。
前進協調所指出，公路橋梁修復部分，馬太鞍溪橋遭沖毀後，交通部會用最快的速度來完成鋼便橋，目標明年底前完成新橋。
另針對家戶受損民眾的就醫需求，考量受傷民眾身分證或健保卡遺失，經協調可先至光復糖廠餐廳臨時戶政服務櫃台申請，目前健保署已經受理49人健保卡發放作業，各大醫院包括衛生所也都全力配合。
針對復水復電部分，目前已經恢復85%家戶用水，尚有633戶待復水；190戶待復電。台水公司補充目前出水量已超過受影響區域的平常用水量，例如馬太鞍溪以南部分，平常每日用水量為4000噸，現出水量已達6000噸，而大馬等地勢較高的地區，台水公司也透過臨時加壓設施改善；台電公司亦已加派人力巡檢，積極調度人力進行修復。
此外，經濟部產發署也協調，今晚將有超過700台水槍運進災區，由行政院東部聯合服務中心協助進行相關發送，加速災區家園清潔。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言