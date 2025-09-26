颱風重創花蓮 企業齊心捐款逾5,650萬元助災後重建

颱風樺加沙重創花蓮，企業界紛紛捐款賑災，國泰金控董事長蔡宏圖以個人名義投入新台幣1000萬元，並偕同國泰人壽投入1000萬元，共捐贈2000萬元；台新新光金與旗下子公司共同捐助1000萬元；全聯董事長林敏雄將捐款1000萬元；大豐有線電視捐款500萬元協助災後重建及居民安置。

國泰金控董事長蔡宏圖以個人名義投入1000萬元，並偕同國泰人壽投入1000萬元，總共捐款2000萬元，針對花蓮嚴重受損村落的居民，財產損失部分每戶提供5000元到3萬元不等的救災救助金。

國泰金控表示，除了提供重建所需資源外，國泰人壽已在第一時間啟動快速理賠、保費緩繳，以及「保戶傷亡慰問金」身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元等措施。國泰志工團隊有近50人，已進入災區關懷當地員工、保戶與居民，並以光復糖廠為臨時服務處，協助受災戶清理環境及發放物資。

國泰金說明，目前花蓮光復鄉嚴重受創的村落住戶粗估超過2000戶，將視災區交通復原狀況，持續擴大志工團隊編制200人，深入其他受災地區，必要時將提供其餘資源，協助光復鄉家戶重建家園。

台新新光金控今天宣布，偕同旗下子公司台新銀行、新光人壽、台新證券共同捐款1000萬元，協助災區緊急援助、醫療，以及收容安置和重建復原等項目。

台新銀協助受災戶貸款展延或寬緩還款，可申請本息展延、暫停繳款，以減輕短期財務壓力。受災房貸戶可貸款額度最高50萬元、貸款期限最長7年、寬限期最長6年，且免收手續費，也無清償期間限制，減緩災民負擔。

全聯表示，考量後續災區民眾重建家園的辛苦，董事長林敏雄將捐助1000萬元，款項將匯入衛福部成立的賑災捐款專戶，確保資源有效運用，陪伴花蓮度過難關。

全聯強調，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流導致嚴重災情，光復鄉首當其衝，大量民宅與學校受損，造成民眾重大損失與生活困難，面對突如其來的災害，全聯秉持本土企業的社會責任，第一時間即調度物流車輛與各項民生物資，協助災民在收容中心安頓生活，盡速穩定基本需求。

保誠人壽宣布，攜手保誠公益基金（PrudenceFoundation）捐助5萬美元（約新台幣150萬元），匯入衛福部啟動的「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」捐款管道，由財團法人賑災基金會依權責統籌運用，優先支應災後緊急救助、臨時安置、公共設施修復與社區清理等急迫需求。

保誠人壽也啟動6大保戶關懷措施，包括保險費緩繳、免費補發保單、新貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶保單借款利息延緩3個月併入本金，以及快速理賠，以支援受災情影響的保戶。對於受災個案，將視情況提供必要文件彈性與流程簡化，使受災保戶及時獲得所需支持。

有線電視業者大豐有線電視宣布，響應衛福部募款專案，捐款500萬元協助災後重建及居民安置，希望透過專案捐款直接幫助受災家庭，將愛心傳達到需要的民眾手上。

商品推薦