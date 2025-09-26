樺加沙颱風重創光復鄉 10月起全鄉居民公費優先接種流感、新冠疫苗

因應樺加沙颱風造成花蓮縣光復鄉災情嚴重，為降低災後疫情對居民及救災人員健康衝擊，衛福部長石崇良宣布，自10月1日開打公費流感及新冠疫苗接種對象，擴大納入光復鄉全體居民、衛生所工作人員及救災人員，預估約1.2萬人，同時將撥補足額公費疫苗提供花蓮縣衛生局運用。

疾管署發言人曾淑慧表示，颱風重創光復鄉，導致交通不便、進出時間拉長、醫療可近性較低，目前流感已正式進入流行期，若社區內出現群聚感染，恐加重當地醫療體系與救災能量負擔。

曾淑慧表示，因收容所因群聚風險高，因此收容所內的民眾會提前於10月1日前開打，而其餘光復鄉的所有居民則是於10月1日施打。

回顧98年「莫拉克風災」期間，災民也曾被優先列入H1N1新型流感疫苗接種對象，此次比照辦理，擴大提供光復鄉居民、衛生所人員及救災人員接種，並預計於下周二陸續撥補足額公費疫苗，由花蓮縣衛生局依社會處、鄉公所及衛生所提供名冊安排接種。

