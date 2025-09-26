最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後邁入第4天，林業保育署花蓮分署今（26）日上午在內政部空勤總隊協助下，出動直升機執行空勘任務，最新影片與空拍照片曝光。從畫面可見，壩體持續下刷，光復鄉大片綠油油的田地與民宅已全遭泥流覆蓋，慘況怵目驚心。

林保署表示，依據航遙測分署昨日空拍結果，堰塞湖溢流口下切113公尺、上溯700公尺，壩體體積已從原先的2億立方公尺，減少至8500萬立方公尺。昨日湖面水位約1026公尺，面積16公頃、蓄水量720萬噸；今日水位再降至1025公尺，面積縮減至15.5公頃，粗估蓄水量約剩700萬噸。

林保署指出，目前壩體仍有持續溢流與下刷情況。初步評估在晴天狀態下，不至於發生大量庫水一次傾瀉，但由於下游河道嚴重淤積，仍可能導致局部區域再度淹水，後續警戒等級將依河道清疏狀況滾動調整。

林保署進一步說明，今日空勤總隊協助花蓮分署及成功大學團隊進行空勘，將透過直升機拍攝的影像，進行最新數據比對，以評估是否重新裝設水位計，作為後續治理工程的依據。

此外，大農大富平地森林園區舊遊客中心後方停車場，已提供作為災區毀損車輛的暫置場地；園區舊遊客中心與遊客中心的公共廁所，也全天開放供救災人員及縣府值班人員使用。 林保署指出，目前壩體仍有持續溢流與下刷情況。圖／花蓮分署提供 花蓮縣光復鄉災區空拍照片。圖／林保署花蓮分署提供

