各界伸援手…花蓮愛心物資塞爆國民黨高市黨部 「他」豪捐100萬元
花蓮堰塞湖災情引起社會關注，國民黨高雄市黨部昨天下午開始代收愛心物資，不到一天時間，棉被、衣物、尿布、泡麵等民生物品陸續湧入，大量物資塞爆辦公室，最後只好提早3小時關閉代收窗口。黨部主委柯志恩感謝高雄人愛心，她表示今晚分類後明天送往花蓮光復鄉。
高雄市民眾服務社這兩天收到很多市民詢問如何送物資到花蓮，為此聯合國民黨高雄市黨部及高雄市議會國民黨團協助載運物資，昨天下午4時起開放代收，預計今天下午5時30分截止。
消息曝光後，各類民生物資不斷送至高雄市黨部，因物資真的太多，考量車輛調度及運送量能，高市黨部緊急發布通告，提早在今天下午2時停止收物資。
高市黨部主委柯志恩表示，花蓮災情讓大家感同身受，短短不到幾小時收到大量物資，感謝這麼多人有愛心，接下來志工會把所有物資分門別類，明天送至花蓮最需要的花蓮光復鄉，讓災民感受一點點溫暖。
除源源不絕的愛心物資外，靜和醫療體系董事長、國民黨中評委陳佳田帶著100萬元支票，請託黨部幹部轉交花蓮縣政府。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
