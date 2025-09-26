花蓮堰塞湖洪災 屏東宗教團體及民間人士募資送暖
花蓮光復鄉堰塞湖洪災，台灣各地愛心送往災區，屏東縣的宗教及民間團體、個人，也募集物資支援災區。屏東縣佛教會理事長釋見引法師捐出100萬元及3車物資，由花蓮縣議長張峻代表接受；東港及潮州的青年也募集物資，先後送到花蓮。
屏東縣佛教會與萬法寺、聚德功德會等單位在災後共募得100萬元及3車物資，包括白米、罐頭、飲料、礦泉水等，台東縣佛教會也募集熟食120份，並由台東市海山寺協助，昨日傍晚送到花蓮縣光復鄉富安宮物資集會所。
花蓮縣議會張峻代表災區民眾接受善款及物資，釋見引法師也現場致贈受災戶5000元慰問金，全部善款將委由花蓮縣議會統籌發給受災戶。張峻感謝各界的愛心，也強調會立即將物資及慰問金送到受災戶手中。釋見引表示，慰問金雖不多，但盼棉薄之力能讓受災戶在這麼大的自然衝擊下，撫慰其心靈。
屏東東港直播主張恩慈，共募集了9車物資，今天凌晨啟程前往花蓮，將愛心送到災區。他說，周六東港還有廟宇發動一場大型募資，將以工具醫療用品為主，希望展現屏東人的愛心。
恆春青年游家銘也在國境之南募集物資，包括罐頭、麵條、餅乾、米、綜合維他命、尿布、奶粉等。他表示，不收枕頭棉被、衣服、現金，今天晚上9時前若有民眾想捐物資，可送至阿亮雞排恆春店，他會再集中送往花蓮。
