花蓮災區泥沙堵住房子寸步難行 替代役男一鏟一鏟清出泥沙

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市20名消防替代役投入花蓮災區，用鐵鍬清泥幫助災民清理家園。圖／台南市民政局提供
花蓮光復鄉因颱風重創，台南市20名消防替代役役男昨晚抵達災區，今天一大早進駐光復糖廠前進指揮所，由指揮所分派任務，投入光復路民宅清理工作，役男們進入受困於厚重泥沙的住家，協助搬移受損家具與車輛，以圓鍬一鏟一鏟清出泥濘。

役男們看到因泥巴堆積而無法進入的民宅，看到受損的家具及車子，深切感受到災區受災的嚴重性，腳下穿著膠鞋，仍感寸步難行，但大家同心協力使用圓鍬，一鏟一鏟地將泥沙移出民宅，讓家園慢慢恢復乾淨，災民臉上漸漸露出久違的笑容，阿公阿嬤非常感謝役男們的協助，尤其中秋節將屆，希望有個乾淨的家園可與親人團聚。

台南市20名役男們今天與替代役訓練中心的役男同心協力地協助2家戶清理，利用平日所學，驗證替代役在防災訓練上的成果，也體會有能力幫助別人是多麼幸福的事。雖身體感到疲憊，但很高興有機會協助這次救災的工作，願因各界的齊力幫忙能讓災區早日恢復正常生活。

堰塞湖 馬太鞍溪

