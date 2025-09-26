「對天上丈夫有交代」花蓮洪災如海嘯沖家門 志工幫災民找回1物笑了

花蓮縣光復鄉東富村阿陶莫部落緊鄰馬太鞍溪，洪水溢流時形同「海景第一排」，洶湧溪上有如海嘯直擊家門；76歲的李秀玉在溢流前兩天就帶著貴重物品撤離，和女兒都平安，今天志工幫忙找回將近60年前的珍貴結婚照，她抱著照片咧開嘴笑，「對天上的丈夫有交代了」。

李秀玉的丈夫蔡天保是部落頭目，兩人結婚的時候她才18歲，育有4名女兒，12年前丈夫過世，幾個女兒也在外地工作，她和二女兒住在部落。

她的家距離馬太鞍溪僅約5、600公尺，李秀玉說，21日被通知要避難，因為8月楊柳颱風時也有過撤離經驗，後來也沒事，本來覺得可能沒什麼，直到撤離前一刻，女兒提醒她要帶貴重物品，才回頭拿錢包、存簿等，沒想到再回來，只見積了厚厚一層樓高，住家只剩水泥骨架，「住30年的家都沒了」，講到傷心處，哭了出來。

部落族人長年外流，人力有限、年齡層也偏高，幸好部落族人馬耀武道努力號召，立委高金素梅、縣議員簡智隆服務團隊也找來許多志工，今天不少人或開著小山貓、或帶著鏟子來幫忙，一起幫阿陶莫部落受災戶清理家園，不過仍需要更多人手和資源。

李秀玉的家也有不少志工來幫忙，清理過程在被泥沙裹住的櫃子裡，發現一疊照片，裡面就有她和丈夫當年結婚的黑白結婚照，讓她忘掉受災的辛苦，展開笑顏。

「終於對丈夫有交代了」李秀玉說，丈夫比她大7歲，12年前過世，原本很擔心結婚照片和其他家當一樣都被水沖走了，還好能找回來，保留住珍貴的回憶。 花蓮縣光復鄉阿陶莫部落受創慘重，今天有志工進駐幫忙清理家園。記者王燕華／攝影

