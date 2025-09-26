堰塞湖溢流重創光復鄉 自強外役監、花蓮監獄22受刑人投入救災

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
自強外役監獄與花蓮監獄投入災後重建。圖／法務部提供
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，造成市區淹水災情嚴重，法務部矯正署自強外役監獄與花蓮監獄投入災後重建。典獄長陳錫樑今表示，希望各界都來幫助災後重建，也將持續配合鄉公所需要持續協助，讓光復鄉早日恢復正常生活。

自強外役監獄與花蓮監獄組成聯合社區服務隊22人，今主動協助光復鄉公所重建，希望鄉公所及鄉民能儘快恢復正常運作與生活。

陳錫樑表示，今天光復鄉仍然停班停課，聯合社區服務隊受刑人也都願意放棄休息機會，出來協助環境清理的工作，貢獻一己之力，希望能有些許的幫助。

陳錫樑為感謝矯正協會花東分會率員來慰勉災後環境清理工作的同仁與受刑人，特別準備水及點心來為他們加油打氣。

自強外役監獄與花蓮監獄投入災後重建。圖／法務部提供
