惡臭連三天！光復鄉農田被數百噸廢棄物掩埋 農民欲哭無淚
花蓮光復鄉持經過洪水大量沖刷後，大量垃圾在農田堆積，毀掉農民良田。光復鄉北富村長黃進正難過表示，村外1公里就是垃圾掩埋場，大水將垃圾全部都沖到田裡跟馬佛溪邊，垃圾更堵住水路，非常擔心若再下大雨可能會更慘，請求縣府環保局幫忙清理垃圾。
花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，不僅造成市區嚴重淹水，連垃圾掩埋場的廢棄物也被洪水沖散。村長黃進正指出，如今全村農田成了垃圾場，砂石與廢棄物混雜堆積，臭氣沖天，農民欲哭無淚。
黃進正表示，北富村外圍原本是一片綠油油稻田，如今卻被上百噸垃圾覆蓋，從遠處看過去，河溝已被砂土與廢棄物堵塞，排水不出去，溪水還不斷上漲，讓居民擔心水會淹上來。他說，這些垃圾全是光復鄉垃圾掩埋場被洪水沖下來的，堆積在農地裡發出惡臭，已經連續3天讓居民受不了。
「幾百噸垃圾，就在離村子不到一公里的地方，真的臭到不行！」黃進正無奈表示，除了垃圾，砂石也堵住溪溝，溪床高度抬升，恐怕一遇豪雨就再度氾濫。他呼籲政府盡快協助清淤、疏浚河道，並且先進行消毒，否則居民恐怕會面臨感染與傳染病風險。
當地農民則感嘆，辛苦耕作的稻田如今成了垃圾堆，不但收成全毀，眼前還要忍受惡臭與環境髒亂，真的是「欲哭無淚」。他們呼籲政府盡快動員清理，讓北富村早日恢復乾淨環境。
