影／堰塞湖溢流…特搜人員搭直升機搜救 女兒雙手合十喊「媽媽快出來」

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
今天下午3時許，直升機搭載多名特搜人員來到黃姓婦人的建物上空。記者林佳彣／攝影
今天下午3時許，直升機搭載多名特搜人員來到黃姓婦人的建物上空。記者林佳彣／攝影

花蓮縣光復鄉堰塞湖9月23日溢流，造成光復市區的佛祖街死傷慘重，其中一名87歲黃姓婦人還在屋內，女婿今天上午急著四處求援盼直升機吊掛特搜人員到住家搜救，下午特搜人員已平安下到屋頂，目前正在試圖開挖，她女兒也隔空喊話「妳一定要配合趕快出來，我在等妳。」

佛祖街一名87歲黃姓婦人尚未被救出，她的弟弟、她兒女今中午到現場燒香和燒紙錢，她的女婿今希望搜救人員可以直升機吊掛到建物上找尋遺體，特搜人員下午1點許在現場以空拍和他確認建物狀況，下午3時40分左右直升機搭載特搜人員來到建物上空。

黃姓婦人的家人們在場相當關心，女婿拿著望遠鏡看著一個個特搜人員下到屋頂，女兒則雙手合掌哽咽祈求，「媽媽，妳趕快出現，大家都沒有放棄妳，妳一定要努力，有6個特搜人員去救妳，妳一定要配合，趕快出來，一定要讓他們找到妳，趁現在天還很亮，妳加油，我們都在等妳。」

花蓮縣光復鄉佛祖街黃姓婦人的女婿以望遠鏡觀看特搜人員下降至建物屋頂的進度。記者林佳彣／攝影
花蓮縣光復鄉佛祖街黃姓婦人的女婿以望遠鏡觀看特搜人員下降至建物屋頂的進度。記者林佳彣／攝影
花蓮縣光復鄉堰塞湖9月23日溢流釀光復市區的佛祖街死傷慘重，其中一名87歲黃姓婦人還在屋內，她的女婿下午與特搜人員在確認目標建物。記者林佳彣／攝影
花蓮縣光復鄉堰塞湖9月23日溢流釀光復市區的佛祖街死傷慘重，其中一名87歲黃姓婦人還在屋內，她的女婿下午與特搜人員在確認目標建物。記者林佳彣／攝影
花蓮縣光復鄉佛祖街黃姓婦人的女兒雙手合掌、哽咽祈求，「媽媽，妳趕快出現，有6個特搜人員去救妳，一定要讓他們找到妳。」記者林佳彣／攝影
花蓮縣光復鄉佛祖街黃姓婦人的女兒雙手合掌、哽咽祈求，「媽媽，妳趕快出現，有6個特搜人員去救妳，一定要讓他們找到妳。」記者林佳彣／攝影

