聽新聞
0:00 / 0:00
影／堰塞湖溢流…特搜人員搭直升機搜救 女兒雙手合十喊「媽媽快出來」
花蓮縣光復鄉堰塞湖9月23日溢流，造成光復市區的佛祖街死傷慘重，其中一名87歲黃姓婦人還在屋內，女婿今天上午急著四處求援盼直升機吊掛特搜人員到住家搜救，下午特搜人員已平安下到屋頂，目前正在試圖開挖，她女兒也隔空喊話「妳一定要配合趕快出來，我在等妳。」
佛祖街一名87歲黃姓婦人尚未被救出，她的弟弟、她兒女今中午到現場燒香和燒紙錢，她的女婿今希望搜救人員可以直升機吊掛到建物上找尋遺體，特搜人員下午1點許在現場以空拍和他確認建物狀況，下午3時40分左右直升機搭載特搜人員來到建物上空。
黃姓婦人的家人們在場相當關心，女婿拿著望遠鏡看著一個個特搜人員下到屋頂，女兒則雙手合掌哽咽祈求，「媽媽，妳趕快出現，大家都沒有放棄妳，妳一定要努力，有6個特搜人員去救妳，妳一定要配合，趕快出來，一定要讓他們找到妳，趁現在天還很亮，妳加油，我們都在等妳。」
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言