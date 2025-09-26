快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

協助花蓮災區救援 愛山林董事長祝文宇捐助500萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
愛山林。圖／業者提供
愛山林。圖／業者提供

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流，洪水與泥流湧入社區，導致當地嚴重受創，並造成14人死亡，仍有多人失聯，除了政府與軍方投入救援，民間企業與善心人士也相繼伸出援手。

愛山林（2540）建設表示，董事長祝文宇基於人溺己溺的同理心，26日以個人名義，捐助500萬至「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」賑災專戶，希望能發揮個人善的力量，支持政府協助受災居民迅速重建家園，全力幫助花蓮早日復原。

堰塞湖 馬太鞍溪 募款

延伸閱讀

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

竹市議長許修睿捐1月所得 再號召竹蓮寺捐百萬助花蓮

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 苗縣府捐百萬賑災

民進黨轟未見黃國昌關心災區 民眾黨：啃人血饅頭

相關新聞

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後邁入第4天，林業保育署花蓮分署今（26）日上午在內政部空勤總隊協助下，出動直升機執行空勘任務，...

「對天上丈夫有交代」花蓮洪災如海嘯沖家門 志工幫災民找回1物笑了

花蓮縣光復鄉東富村阿陶莫部落緊鄰馬太鞍溪，洪水溢流時形同「海景第一排」，洶湧溪上有如海嘯直擊家門；76歲的李秀玉在溢流前...

溢流口下切80公尺是「潰壩」 李鴻源：壩就是已經垮了、不見了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，已釀14人死亡。內政部前部長李鴻源今接受節目專訪，他認為爭論何為潰堤、潰壩或溢流沒意義，（溢流口...

影／堰塞湖溢流…特搜人員搭直升機搜救 女兒雙手合十喊「媽媽快出來」

花蓮縣光復鄉堰塞湖9月23日溢流，造成光復市區的佛祖街死傷慘重，其中一名87歲黃姓婦人還在屋內，女婿今天上午急著四處求援...

惡臭連三天！光復鄉農田被數百噸廢棄物掩埋 農民欲哭無淚

花蓮光復鄉持經過洪水大量沖刷後，大量垃圾在農田堆積，毀掉農民良田。光復鄉北富村長黃進正難過表示，村外1公里就是垃圾掩埋場...

關懷花蓮馬太鞍溪受災戶 中華郵政公司提供多項措施

樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，當地居民生活受到嚴重影響，中華郵政公司秉持關懷精神，提供免收賑災捐款手續費、受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。