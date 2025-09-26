花蓮災民與家人失聯72小時 台中特搜借手機打給女兒「我平安啦」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發洪災。1名受災婦人因手機被沖走與家人失聯72小時，今天遇上台中市特種搜救隊，借來手機撥打給女兒報平安，跨越中央山脈傳遞平安與希望。

花蓮縣光復鄉受堰塞湖溢流影響，多處地區嚴重淹水。台中市消防局特種搜救隊投入救援工作。消防局發布新聞稿指出，今天凌晨5時天色未亮，特搜人員便已整裝完畢展開救援。

搜救隊員挺進災區，隊員們雙腳涉過泥水、走進街巷，逐戶呼喊「有沒有人需要幫忙？」，雖然腳下泥濘讓每個步伐變得不易，隊員們仍持續前行。

搜尋過程中，1名受困的婦人焦急上前表示，自己的先生和小孩都住在台中，但因洪水來襲時，手機被沖走了，無法和家人取得聯繫，內心萬分焦急。特搜人員聽聞後立刻提供電話，協助她撥打給家人。

「我平安啦！」婦人坐在塑膠椅上撥通電話，另一端的女兒聽見母親的聲音，確定了家人的安全，心中大石終於放下。這一通電話跨越中央山脈，傳遞了安心與希望，一旁的搜救隊員見狀感到欣慰。

台中市長盧秀燕今天列席市議會備詢，有議員質詢肯定，台中市消防局搜救隊跨越400多公里路程投入救災行動。盧秀燕答詢，中市消防局截至目前已完成19件救援與撤離任務，救援15名災民，包含尋獲1名罹難者，接續由換班機制持續留守災區，盼協助花蓮儘速重建。

