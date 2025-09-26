花蓮災民與家人失聯72小時 台中特搜借手機打給女兒「我平安啦」
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發洪災。1名受災婦人因手機被沖走與家人失聯72小時，今天遇上台中市特種搜救隊，借來手機撥打給女兒報平安，跨越中央山脈傳遞平安與希望。
花蓮縣光復鄉受堰塞湖溢流影響，多處地區嚴重淹水。台中市消防局特種搜救隊投入救援工作。消防局發布新聞稿指出，今天凌晨5時天色未亮，特搜人員便已整裝完畢展開救援。
搜救隊員挺進災區，隊員們雙腳涉過泥水、走進街巷，逐戶呼喊「有沒有人需要幫忙？」，雖然腳下泥濘讓每個步伐變得不易，隊員們仍持續前行。
搜尋過程中，1名受困的婦人焦急上前表示，自己的先生和小孩都住在台中，但因洪水來襲時，手機被沖走了，無法和家人取得聯繫，內心萬分焦急。特搜人員聽聞後立刻提供電話，協助她撥打給家人。
「我平安啦！」婦人坐在塑膠椅上撥通電話，另一端的女兒聽見母親的聲音，確定了家人的安全，心中大石終於放下。這一通電話跨越中央山脈，傳遞了安心與希望，一旁的搜救隊員見狀感到欣慰。
台中市長盧秀燕今天列席市議會備詢，有議員質詢肯定，台中市消防局搜救隊跨越400多公里路程投入救災行動。盧秀燕答詢，中市消防局截至目前已完成19件救援與撤離任務，救援15名災民，包含尋獲1名罹難者，接續由換班機制持續留守災區，盼協助花蓮儘速重建。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言