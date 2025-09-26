快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

花蓮災民與家人失聯72小時 台中特搜借手機打給女兒「我平安啦」

中央社／ 台中26日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發洪災，光復市區滿目瘡痍。本報資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發洪災，光復市區滿目瘡痍。本報資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發洪災。1名受災婦人因手機被沖走與家人失聯72小時，今天遇上台中市特種搜救隊，借來手機撥打給女兒報平安，跨越中央山脈傳遞平安與希望。

花蓮縣光復鄉受堰塞湖溢流影響，多處地區嚴重淹水。台中市消防局特種搜救隊投入救援工作。消防局發布新聞稿指出，今天凌晨5時天色未亮，特搜人員便已整裝完畢展開救援。

搜救隊員挺進災區，隊員們雙腳涉過泥水、走進街巷，逐戶呼喊「有沒有人需要幫忙？」，雖然腳下泥濘讓每個步伐變得不易，隊員們仍持續前行。

搜尋過程中，1名受困的婦人焦急上前表示，自己的先生和小孩都住在台中，但因洪水來襲時，手機被沖走了，無法和家人取得聯繫，內心萬分焦急。特搜人員聽聞後立刻提供電話，協助她撥打給家人。

「我平安啦！」婦人坐在塑膠椅上撥通電話，另一端的女兒聽見母親的聲音，確定了家人的安全，心中大石終於放下。這一通電話跨越中央山脈，傳遞了安心與希望，一旁的搜救隊員見狀感到欣慰。

台中市長盧秀燕今天列席市議會備詢，有議員質詢肯定，台中市消防局搜救隊跨越400多公里路程投入救災行動。盧秀燕答詢，中市消防局截至目前已完成19件救援與撤離任務，救援15名災民，包含尋獲1名罹難者，接續由換班機制持續留守災區，盼協助花蓮儘速重建。

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後邁入第4天，林業保育署花蓮分署今（26）日上午在內政部空勤總隊協助下，出動直升機執行空勘任務，...

「對天上丈夫有交代」花蓮洪災如海嘯沖家門 志工幫災民找回1物笑了

花蓮縣光復鄉東富村阿陶莫部落緊鄰馬太鞍溪，洪水溢流時形同「海景第一排」，洶湧溪上有如海嘯直擊家門；76歲的李秀玉在溢流前...

溢流口下切80公尺是「潰壩」 李鴻源：壩就是已經垮了、不見了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，已釀14人死亡。內政部前部長李鴻源今接受節目專訪，他認為爭論何為潰堤、潰壩或溢流沒意義，（溢流口...

影／堰塞湖溢流…特搜人員搭直升機搜救 女兒雙手合十喊「媽媽快出來」

花蓮縣光復鄉堰塞湖9月23日溢流，造成光復市區的佛祖街死傷慘重，其中一名87歲黃姓婦人還在屋內，女婿今天上午急著四處求援...

惡臭連三天！光復鄉農田被數百噸廢棄物掩埋 農民欲哭無淚

花蓮光復鄉持經過洪水大量沖刷後，大量垃圾在農田堆積，毀掉農民良田。光復鄉北富村長黃進正難過表示，村外1公里就是垃圾掩埋場...

花蓮洪災釀15死、7失蹤 堰塞湖溢流壩體持續下切…剩700萬噸

中央災害應變中心今天午4時召開第15次工作會報，死傷統計為15死、7失蹤、101人受傷。花蓮縣曾積淹水56處，今僅剩光復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。