竹市議長許修睿捐1月所得 再號召竹蓮寺捐百萬助花蓮
花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，新竹市議會議長、竹蓮寺主委許修睿今宣布，除捐出個人1個月所得外，也號召竹蓮寺加入捐款行列，並率先捐出100萬元，希望拋磚引玉，為受災民眾帶來更多援助。
許修睿表示，眼見花蓮鄉親因突如其來的天災而流離失所，內心無比不捨。個人的薪資有限，但若能拋磚引玉，凝聚更多力量，便能讓災區民眾早日重建家園，竹蓮寺長期在信眾熱心支持下，積極展現宗教界「慈悲為懷、救苦救難」的精神。
許修睿除個人捐出1個月所得予財團法人賑災基金會，以實際行動表達對災區的關懷外，秉持觀音大士慈悲濟世的精神，同時號召竹蓮寺加入捐款行列，並率先捐出100萬元。
許修睿說，這次捐款希望能發揮宗教淨化人心、安定社會的力量，讓災民感受到社會的支持與溫暖，也希望善款獲得妥善運用。
許修睿表示，在這場無情的天災中，盼以愛心行動傳遞溫暖，呼籲社會各界共同伸出援手，讓希望之光點亮災區，為災民帶來希望與溫暖。
