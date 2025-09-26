桃議會國民黨團募物資送光復 馬太鞍族人：盼人車協助救災

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀光復鄉嚴重死傷，桃園市議會國民黨團響應救災，今由議長邱奕勝、黨團總召林政賢等議員將賑災物資交由原民議員王仙蓮送往災區；王仙蓮表示，目前民生物資已經充足，暫停募集，但缺協助清運人力與運送物資車輛，盼大家響應。

國民黨團除了募到礦泉水、衛生用品和廚具，還有手套、水桶、竹掃把、圓鍬等清潔用品，今交由王仙蓮送往災區。總召林政賢、執行長徐其萬表示，希望拋磚引玉，鼓勵更多人加入救援行列。

「現在光復是無政府狀態，高層來也是看一看就走人。」老家在光復鄉馬太鞍部落的王仙蓮說，光復鄉人口老化嚴重，平常靠老人家獨自打掃還行，但這次水太大，到處是泥濘，即使外地兒孫回來幫忙也不夠，真的很需要人力。物資近日會集中在大溪原住民文化會館，整理後送往災區，盼各界人力與車輛響應。聯絡電話：0915665602蘇愛恩。 桃園市議會國民黨團響應救災，今由議長邱奕勝（左4）、黨團總召林政賢（左3）等議員將賑災物資交由原民議員王仙蓮（右2）送往災區。圖／民眾提供

