溢流口下切80公尺是「潰壩」 李鴻源：壩就是已經垮了、不見了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，已釀14人死亡。內政部前部長李鴻源今接受節目專訪，他認為爭論何為潰堤、潰壩或溢流沒意義，（溢流口）下切80公尺就叫潰壩，壩就是已經垮了、不見了；李也說，中央地方互相猜忌，太多政治算計，藍綠不和諧，讓災民受到沒有必要的傷害，呼籲藍綠政治人物都應把嘴巴閉起來。

李鴻源今接受節目專訪，主持人黃光芹問如何看，農業部要求媒體都要改成溢流，而非潰壩？李說，不是專業人士，那搞得清楚什麼是潰堤、潰壩或溢流，爭論這個有意義嗎？李說，「（溢流口）下切80公尺就叫潰壩」，壩就是已經垮了、不見了，災害發生還考慮個人、政黨利益不聰明。

李鴻源說，馬太鞍溪堰塞湖算很年輕，2周前接到內政部長劉世芳的電話，請他召集一組專業團隊時，收到資料時發現茲事體大，因為堰塞湖有6千萬噸水相當於2個牡丹水庫、滿水位到9千萬噸是一座南化水庫。原以為還有一年時間評估，結果颱風就來了，2周不到就垮了，又要疏散8000人，不要說花蓮縣政府做不到，連中央地方密切配合都不見得做得到，何況現在還互相猜忌，太多政治算計，呼籲藍綠政治人物都應把嘴巴閉起來。

李指出，原本中央說要撤600人，後來開會時他們交給內政部最新評估報告後，發現淹水範圍遠超過之前估計，才會跑出8000人的數字，當要撤離8000人時，應該趕快想怎麼動員資源把人撤走。救災第一時間點希望人可以活下來，後面再善後， 疏散8000人短時間無法做到，花蓮縣政府做不到，中央政府介入也不見得做得到，所以別糾結垂直撤離，有沒有時間才是重點，李說很遺憾，因為藍綠不和諧，尤其在花蓮，有很複雜政治因素，讓災民受到沒有必要的傷害。

另外，針對農業部長陳駿季8月指馬太鞍溪堰塞湖，沒有立即潰堤的危險，引發風波。李認為，農業部長並非水利專業，因為當時堰塞湖只有6千萬噸水，溢流要到9千萬噸，確實沒有立即危險，但8、9月仍是颱風季，差3千噸的水颱風來下半天雨就達標，滿了就溢流、溢流就會潰壩，他們輕忽颱風季的嚴重性。

商品推薦