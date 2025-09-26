「河床已經淤積」堰塞湖溢流釀災 李鴻源：20年內淹水潛勢高

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，前內政部長李鴻源今天說，此次災害複雜，不能變成政治鬥爭工具；他也提醒，堰塞湖仍未解除警戒，須中央地方合作解決，且河床已經淤積，未來10年到20年內淹水潛勢都較高，中央應持續因應。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀死傷，李鴻源日前接受中央社專訪時提及，內政部長劉世芳約在2週前找他組專家團隊協助監控堰塞湖，最後依模擬資料，決定強制疏散約8000人；他也說，若沒有事先做這個工作，傷亡恐怕更難想像。

網路節目「觀點芹爆戰」今天邀訪李鴻源討論堰塞湖後續處理等議題。對於外界關切疏散人數超過原先估計，李鴻源解釋，他們團隊加入後，估算堤防可能被衝破的區域、淹水影響區域後，發現會超過原先估計，將新的模擬資料交給內政部，才會有疏散8000人的這個數字。

李鴻源也說，持平來講，花蓮縣政府不可能獨力疏散8000人，中央應該要求國軍第一線介入幫忙，但縱使中央強力介入，也不一定做得到完全疏散，因為包含當地避難場所是否足夠、運輸工具數量、後續生活照護等都是問題，且地方幅員很廣，一個廣播就要跑是不可能。

他表示，根據估算以及最後實際狀況，的確此次是一樓有泥沙，二樓沒有問題，大家不應糾結在垂直避難上，垂直避難就是沒有辦法中的辦法，如同日本311海嘯也就是民眾往高處跑，重點是先保命再來處理後續。

外界關注這次事件的責任歸屬，李鴻源提到，有人指砂石場是破口，這未來電腦模擬推估一算就會知道；至於中央地方權責，相關連繫公文都會有紀錄，可以在法院上呈現；若災民認為是公務員覺得應作為不作為，也可提告國賠。

但李鴻源強調，現在要做的是持續搶救以及災後復原，還有大面積的垃圾必須處理，期盼各界體諒花蓮縣真的沒有能力處理這麼大規模的狀況，如果在美國，這種災害等級一定是美國副總統舉全國力量介入協助。

他提醒，堰塞湖還有1000多萬噸的水，必須持續模擬後續可能情形，因為管湧現象會持續發生，如同天坑的發生，到某一個臨界點堰塞湖就會垮下來，根據估計，洪峰從堰塞湖要抵達市區大概就是40幾分鐘，如此短的時間要疏散，絕對必須中央、地方以及災民密切合作，沒有時間扯東扯西，應該要等事情都過了，再來究責。

李鴻源也提到，馬太鞍溪河床目前已經淤積，堤防高度勢必不足，未來10年到20年內淹水潛勢都會比較高，中央應持續因應。

他呼籲，堰塞湖是複雜的技術問題，後續處理則是人道問題，不應變成政治鬥爭工具，藍綠在此獲得任何政治利益都不道德，政治人物都該閉上嘴巴。

