快訊

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

關稅空襲嚇跑外資！三大法人砍351億元 自營商也撤退了

聽新聞
0:00 / 0:00

「河床已經淤積」堰塞湖溢流釀災 李鴻源：20年內淹水潛勢高

中央社／ 台北26日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，衝破堤防造成嚴重災情，從高空俯瞰，住戶家泡在泥流中，有如災難現場。記者杜建重／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，衝破堤防造成嚴重災情，從高空俯瞰，住戶家泡在泥流中，有如災難現場。記者杜建重／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，前內政部長李鴻源今天說，此次災害複雜，不能變成政治鬥爭工具；他也提醒，堰塞湖仍未解除警戒，須中央地方合作解決，且河床已經淤積，未來10年到20年內淹水潛勢都較高，中央應持續因應。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀死傷，李鴻源日前接受中央社專訪時提及，內政部長劉世芳約在2週前找他組專家團隊協助監控堰塞湖，最後依模擬資料，決定強制疏散約8000人；他也說，若沒有事先做這個工作，傷亡恐怕更難想像。

網路節目「觀點芹爆戰」今天邀訪李鴻源討論堰塞湖後續處理等議題。對於外界關切疏散人數超過原先估計，李鴻源解釋，他們團隊加入後，估算堤防可能被衝破的區域、淹水影響區域後，發現會超過原先估計，將新的模擬資料交給內政部，才會有疏散8000人的這個數字。

李鴻源也說，持平來講，花蓮縣政府不可能獨力疏散8000人，中央應該要求國軍第一線介入幫忙，但縱使中央強力介入，也不一定做得到完全疏散，因為包含當地避難場所是否足夠、運輸工具數量、後續生活照護等都是問題，且地方幅員很廣，一個廣播就要跑是不可能。

他表示，根據估算以及最後實際狀況，的確此次是一樓有泥沙，二樓沒有問題，大家不應糾結在垂直避難上，垂直避難就是沒有辦法中的辦法，如同日本311海嘯也就是民眾往高處跑，重點是先保命再來處理後續。

外界關注這次事件的責任歸屬，李鴻源提到，有人指砂石場是破口，這未來電腦模擬推估一算就會知道；至於中央地方權責，相關連繫公文都會有紀錄，可以在法院上呈現；若災民認為是公務員覺得應作為不作為，也可提告國賠。

但李鴻源強調，現在要做的是持續搶救以及災後復原，還有大面積的垃圾必須處理，期盼各界體諒花蓮縣真的沒有能力處理這麼大規模的狀況，如果在美國，這種災害等級一定是美國副總統舉全國力量介入協助。

他提醒，堰塞湖還有1000多萬噸的水，必須持續模擬後續可能情形，因為管湧現象會持續發生，如同天坑的發生，到某一個臨界點堰塞湖就會垮下來，根據估計，洪峰從堰塞湖要抵達市區大概就是40幾分鐘，如此短的時間要疏散，絕對必須中央、地方以及災民密切合作，沒有時間扯東扯西，應該要等事情都過了，再來究責。

李鴻源也提到，馬太鞍溪河床目前已經淤積，堤防高度勢必不足，未來10年到20年內淹水潛勢都會比較高，中央應持續因應。

他呼籲，堰塞湖是複雜的技術問題，後續處理則是人道問題，不應變成政治鬥爭工具，藍綠在此獲得任何政治利益都不道德，政治人物都該閉上嘴巴。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

【重磅快評】堰塞湖傷劉世芳 綠營看不到國民黨車尾燈

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 苗縣府捐百萬賑災

花蓮佛祖街今再淹 野溪支流改道湧入市區

花蓮堰塞湖最新空拍畫面曝光水量剩12% 曝疏散範圍決策過程

相關新聞

溢流口下切80公尺是「潰壩」 李鴻源：壩就是已經垮了、不見了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，已釀14人死亡。內政部前部長李鴻源今接受節目專訪，他認為爭論何為潰堤、潰壩或溢流沒意義，（溢流口...

3天驗15具遺體…離去前鞠躬致意 鑑識英雄：泡愈久難度愈高

花蓮馬太鞍溪溢流事故造成嚴重死傷，刑事局派遣5名鑑識專家協助相驗遺體，三天來驗了15具遺體，今任務暫告段落，離開前鞠躬向...

影／光復鄉6旬獨居婦失聯…大兒子認屍泣：婚禮都準備了 誰能接受？

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀重大死傷，災後邁入第4天，截至今天上午10時，已尋獲17具罹難者遺體，其中14具已移出並完成相驗，...

光復災民「不笑不說話」 慈濟進駐義診治病…突遇救災志工休克

花蓮馬太鞍堰塞湖溢堤，造成重大傷亡，慈濟花蓮醫院院長林欣榮率慈濟中西醫義診團前進災區，今天突然有人休克當場倒下，幸好中醫...

竹市議長許修睿捐1月所得 再號召竹蓮寺捐百萬助花蓮

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，新竹市議會議長、竹蓮寺主委許修睿今宣布，除捐出個人1個月所得外，也號召竹蓮寺加入...

桃議會國民黨團募物資送光復 馬太鞍族人：盼人車協助救災

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀光復鄉嚴重死傷，桃園市議會國民黨團響應救災，今由議長邱奕勝、黨團總召林政賢等議員將賑災物資交由原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。