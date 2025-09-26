堰塞湖溢流致災 新加坡外交部表達慰問願傷者康復

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，新加坡外交部今天表示，對於花蓮光復鄉因洪災造成的生命損失深感悲痛，並向受颱風影響的人們致以誠摯的慰問，願傷者早日康復。

新加坡外交部今天發布聲明指出，與相關當局保持聯繫，目前未收到有新加坡人受傷的通報；在台灣需要協助的新加坡公民，可聯繫新加坡駐台北商務辦事處（Singapore Trade Office in Taipei）或新加坡外交部值班辦公室（MFA Duty Office）。

颱風樺加沙影響，馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮前進指揮所統計多人喪命。加拿大、英國、澳洲、比利時等駐台辦事處陸續在社群平台致以慰問之意，強調與花蓮人民同在。

商品推薦