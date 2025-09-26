快訊

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

關稅空襲嚇跑外資！三大法人砍351億元 自營商也撤退了

堰塞湖溢流致災 新加坡外交部表達慰問願傷者康復

中央社／ 新加坡26日專電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，新加坡外交部今天表示，對於花蓮光復鄉因洪災造成的生命損失深感悲痛，並向受颱風影響的人們致以誠摯的慰問，願傷者早日康復。

新加坡外交部今天發布聲明指出，與相關當局保持聯繫，目前未收到有新加坡人受傷的通報；在台灣需要協助的新加坡公民，可聯繫新加坡駐台北商務辦事處（Singapore Trade Office in Taipei）或新加坡外交部值班辦公室（MFA Duty Office）。

颱風樺加沙影響，馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮前進指揮所統計多人喪命。加拿大、英國、澳洲、比利時等駐台辦事處陸續在社群平台致以慰問之意，強調與花蓮人民同在。

堰塞湖 馬太鞍溪 新加坡

延伸閱讀

竹縣也跟進！原住民三等親內為花蓮受災戶「每戶可申請1萬」

花蓮佛祖街今再淹 野溪支流改道湧入市區

高市特搜隊支援花蓮救災 救人也救受困野狗

堰塞湖洪災釀死傷 賴總統：中央、花蓮通力合作才能解決問題

相關新聞

溢流口下切80公尺是「潰壩」 李鴻源：壩就是已經垮了、不見了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，已釀14人死亡。內政部前部長李鴻源今接受節目專訪，他認為爭論何為潰堤、潰壩或溢流沒意義，（溢流口...

3天驗15具遺體…離去前鞠躬致意 鑑識英雄：泡愈久難度愈高

花蓮馬太鞍溪溢流事故造成嚴重死傷，刑事局派遣5名鑑識專家協助相驗遺體，三天來驗了15具遺體，今任務暫告段落，離開前鞠躬向...

影／光復鄉6旬獨居婦失聯…大兒子認屍泣：婚禮都準備了 誰能接受？

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀重大死傷，災後邁入第4天，截至今天上午10時，已尋獲17具罹難者遺體，其中14具已移出並完成相驗，...

光復災民「不笑不說話」 慈濟進駐義診治病…突遇救災志工休克

花蓮馬太鞍堰塞湖溢堤，造成重大傷亡，慈濟花蓮醫院院長林欣榮率慈濟中西醫義診團前進災區，今天突然有人休克當場倒下，幸好中醫...

竹市議長許修睿捐1月所得 再號召竹蓮寺捐百萬助花蓮

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，新竹市議會議長、竹蓮寺主委許修睿今宣布，除捐出個人1個月所得外，也號召竹蓮寺加入...

桃議會國民黨團募物資送光復 馬太鞍族人：盼人車協助救災

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀光復鄉嚴重死傷，桃園市議會國民黨團響應救災，今由議長邱奕勝、黨團總召林政賢等議員將賑災物資交由原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。