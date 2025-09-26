「有用、即時、到位」 台南在地遊艇業者認購物資送愛到光復

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南在地遊艇業者響應救災行動，發起「救急送愛到光復」活動，協調貨運資源、募集各界愛心，近期也租用26噸大貨車，要將民眾認購的物資直接送達花蓮災區。圖／業者提供
台南在地遊艇業者響應救災行動，發起「救急送愛到光復」活動，協調貨運資源、募集各界愛心，近期也租用26噸大貨車，要將民眾認購的物資直接送達花蓮災區。圖／業者提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情嚴重災情，多數居民面臨居住環境受損、日常生活物資短缺等困境，台南在地遊艇業者響應救災行動，發起「救急送愛到光復」活動，協調貨運資源、募集各界愛心，近期也租用26噸大貨車，要將民眾捐贈物資直接送達花蓮災區。

台南在地有艇俱樂部執行長張鴻文表示，在捐物資過程中，有些物資其實並非受災戶急迫需要，恐造成善心落空，因此在了解花蓮受災戶需求後，採取統籌採購總值27萬物資方式，包含抽取式衛生紙、免洗筷、垃圾袋、寢具組、棉被等，確保物資「有用、即時、到位」送到受災戶手中。

業者也說，為讓更多民眾參與捐助，本周末27、28日2天開放認購物資85組，響應認購的善心民眾可免費體驗搭乘遊艇超跑，該善款將專款專用，統一採購上述物資，最終認購數若有不足，會自掏腰包補足缺口，確保物資數量完整無缺，不讓任何一分善心落空。

業者強調，只要有民眾願意伸出援手，就會讓愛心確實抵達花蓮，也希望透過盡一點微薄力量幫助受災戶；有興趣認購的民眾可前往有艇俱樂部台南及高雄兩地洽詢響應。

