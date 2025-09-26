3天驗15具遺體…離去前鞠躬致意 鑑識英雄：泡愈久難度愈高

快訊

聯合報／ 記者翁至成／花蓮即時報導
刑事局派遣5名鑑識專家協助相驗遺體，三天來驗了15具遺體，今任務暫告段落，離開前鞠躬向罹難者致意。圖／警方提供
刑事局派遣5名鑑識專家協助相驗遺體，三天來驗了15具遺體，今任務暫告段落，離開前鞠躬向罹難者致意。圖／警方提供

花蓮馬太鞍溪溢流事故造成嚴重死傷，刑事局派遣5名鑑識專家協助相驗遺體，三天來驗了15具遺體，今任務暫告段落，離開前鞠躬向罹難者致意，畫面令人動容；身為花蓮女婿的刑事局鑑識中心技正呂政鴻表示，家鄉同胞罹難更添不捨，「希望幫罹難者找到回家的路」。

2021年台鐵太魯閣發生49死、213傷，時任花蓮縣警局鑑識科長呂政鴻如今升任刑事警察局技正，這次與其他鑑識專家一同奉命支援光復鄉堰塞湖溢流災情，眾人也直接入住瑞穗鄉民宿，與花蓮縣警局、花蓮地檢署合作，在瑞穗生命紀念園區日夜相驗，共採集DNA等檢體逾30件，也協助家屬指紋鑑定，確認死者身分。

呂政鴻直言，兩次鑑識狀況完全不同，太魯閣的現場比較慘烈，屍體多有破損，這次因水災影響，時間愈久腐敗愈嚴重，屍體拖出來搬運過程可能受損，增加鑑定難度；由於鐵路未受災情中斷，這次檢體由鐵警局協助，以火車直送台北的刑事局鑑定中心，加快鑑定進度。

「這次回到家鄉面對同胞罹難更添不捨。」身為花蓮女婿的他說，有些同事是第一次參與大型災難現場，看到現場狀況難免震撼，但大家都懷著同樣的信念，全力以赴。支援團隊在今天任務結束後，也特地向罹難者行禮致意。

談及這次的鑑定困境，呂正鴻說，接收的前10具屍體保存狀況較佳，指紋比對順利，但隨著時間推進，後續送來的屍體因長時間浸泡、水解腐敗，無論指紋採集或DNA檢體提取，難度都大幅提升，「但我們和法醫及花蓮地方團隊緊密合作，目前處理的都很有機會幫罹難者找到回家的路」。

呂政鴻2021年台鐵太魯閣號事故中表現英勇，他在滿布血泊與殘骸的隧道口，找到列車控制監視系統（TCMS）與吊卡車行車記錄器記憶卡，兩張記憶卡成為還原整起事故關鍵證據，協助檢警釐清真相；他也帶領團隊在短短三天內完成所有罹難者身分辨識，因此獲兩大功表揚。

