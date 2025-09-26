花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 苗縣府捐百萬賑災

快訊

中央社／ 苗栗縣26日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，苗栗縣政府今天表示，秉持縣市互助精神，繼縣長鍾東錦個人捐助100萬元後，縣府也動支災害救助金100萬元賑災，盼助花蓮鄉親走過艱難時刻。

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪日前因豪雨造成堰塞湖溢流，滾滾土石洪流不僅沖毀家園，更對當地居民造成嚴重衝擊。鍾東錦於24日以個人名義捐款新台幣100萬元外，也指示縣府團隊盤點資源，協助花蓮賑災。

苗栗縣政府指出，秉持同理心與縣市互助精神，縣府動支社會救濟會報專戶-災害救助金捐助100萬元，捐款將直接匯入花蓮縣政府設立之「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」（台灣銀行花蓮分行；帳號：018-038-098-191），由花蓮縣政府統籌運用於災民緊急安置、生活扶助及後續社區與家園重建工作。

鍾東錦指出，天災無情，透過新聞畫面看到馬太鞍溪沿岸滿目瘡痍景象，以及鄉親們無助的神情，讓人感到萬分不捨與心痛；第一線救災人員的辛勞，也令人敬佩。

他表示，後續漫長的重建之路，還需要各界力量持續注入，期盼這份心意能為災區民眾帶來力量與祝福，重新振作、盡速重建家園，為花蓮加油，祈願逝者安息、傷者早日康復。

