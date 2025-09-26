花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 苗縣府捐百萬賑災
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，苗栗縣政府今天表示，秉持縣市互助精神，繼縣長鍾東錦個人捐助100萬元後，縣府也動支災害救助金100萬元賑災，盼助花蓮鄉親走過艱難時刻。
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪日前因豪雨造成堰塞湖溢流，滾滾土石洪流不僅沖毀家園，更對當地居民造成嚴重衝擊。鍾東錦於24日以個人名義捐款新台幣100萬元外，也指示縣府團隊盤點資源，協助花蓮賑災。
苗栗縣政府指出，秉持同理心與縣市互助精神，縣府動支社會救濟會報專戶-災害救助金捐助100萬元，捐款將直接匯入花蓮縣政府設立之「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」（台灣銀行花蓮分行；帳號：018-038-098-191），由花蓮縣政府統籌運用於災民緊急安置、生活扶助及後續社區與家園重建工作。
鍾東錦指出，天災無情，透過新聞畫面看到馬太鞍溪沿岸滿目瘡痍景象，以及鄉親們無助的神情，讓人感到萬分不捨與心痛；第一線救災人員的辛勞，也令人敬佩。
他表示，後續漫長的重建之路，還需要各界力量持續注入，期盼這份心意能為災區民眾帶來力量與祝福，重新振作、盡速重建家園，為花蓮加油，祈願逝者安息、傷者早日康復。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言